Zé Rafael no Santos: Sormani e Facincani detalham negociação

Zé Rafael está de saída do Palmeiras e seu provável destino é o Santos. Nesta segunda-feira, 16, os jornalistas fabio Sormani e Felippe Facincani detalharam a negociação durante o programa Opinião PLACAR, da PLACAR TV.

“Ontem, conversando com uma fonte, soube que o Zé Rafael está fechado com o Santos. Depois confirmei com outra pessoa. Eu não tinha detalhes da operação, mas outros companheiros jornalistas descobriram que ele está indo por empréstimo de um ano. Não está assinado, mas está tudo apalavrado. Falta o anúncio oficial”, afirmou Sormani.

Facincani lembrou que Zé Rafael tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2026, mas não deve mais ser aproveitado pelo técnico Abel Ferreira. “Será um empréstimo, com valor fixado para compra no final do ano. Zé Rafael não é dos mais valorizados financeiramente no mercado, é avaliado em cerca de 4 a 5 milhões de euros, faltando pouco para o fim de contrato, deve cair.”

Sormani aprovou a contratação do meio-campista. “Se o cara é bom para o Palmeiras, imagine para o Santos. Ele é muito bom jogado”, disse. “Ele quer voltar a ser meia. Se isso, de fato, se confirmar seria uma solução caso o Giuliano não renove com o Santos.”

Zé Rafael é um dos atletas mais vitoriosos da história do Palmeiras. No clube desde 2020, conquistou 11 títulos: foi bicampeão da Copa Libertadores (2020 e 2021) e do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), tetra do Campeonato Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024) e campeão da Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

No entanto, o volante perdeu espaço no time desde a chegada do argentino Aníbal Moreno.