EA FC: O Brasileirão pode voltar ao game, entenda!

A possibilidade de a Série A do Campeonato Brasileiro voltar a ser licenciada no jogo EA FC, anteriormente conhecido como FIFA, está novamente em discussão. Este movimento é impulsionado por novos blocos econômicos que gerenciam os direitos de transmissão e divulgação dos clubes, como a Liga Forte União (LFU). A inclusão dos clubes brasileiros com jogadores reais no game pode aumentar a visibilidade do futebol nacional no exterior, especialmente com a presença de jogadores de renome mundial.

A informação é do jornal Diário do Nordeste.

Marcelo Paz, presidente da LFU e CEO do Fortaleza, destacou a importância de ter as marcas e jogadores brasileiros representados fielmente no jogo. Segundo ele, os games são uma forma de conectar novos torcedores, especialmente jovens, aos clubes de futebol. Atualmente, a LFU é composta por 11 times da Série A, enquanto outros clubes estão organizados em um bloco econômico diferente, a Libra.

Quais são os desafios para a inclusão dos clubes brasileiros no EA FC?

Um dos principais obstáculos para a inclusão dos clubes brasileiros no EA FC é a questão dos direitos de imagem. No Brasil, a Lei Pelé exige que cada jogador profissional tenha um contrato que permita a exploração comercial de sua imagem. No passado, a EA FC enfrentou problemas legais devido ao uso indevido de imagem, resultando em acusações de falta de repasse financeiro para os atletas.

Para contornar esses desafios, a Konami, desenvolvedora do eFootball, firmou uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para incluir as Séries A e B em seu jogo. Essa parceria foi considerada mais vantajosa financeiramente para os clubes. No entanto, com a formação de blocos econômicos como a LFU, novas negociações podem surgir, visando uma distribuição de renda mais equitativa entre as equipes.

Como funciona o licenciamento de ligas fora do Brasil?

O modelo de licenciamento de ligas no exterior é mais simplificado em comparação ao Brasil. A EA FC negocia diretamente com as entidades responsáveis pelas competições, adquirindo pacotes que incluem times e jogadores de ligas como a Premier League, La Liga e Bundesliga. Este método facilita a inclusão de jogadores reais nos games, sem a necessidade de acordos individuais com cada atleta.

Além disso, a EA FC firma contratos específicos com “atletas especiais”, como embaixadores do jogo, que ajudam na divulgação do produto. No caso da Conmebol, a negociação para incluir a Libertadores e a Copa Sul-Americana no game seguiu um processo semelhante, permitindo a presença de clubes brasileiros, mas sem jogadores reais.

O que esperar para o futuro dos games de futebol no Brasil?

Com a crescente organização dos clubes brasileiros em blocos econômicos, há uma expectativa de que novos acordos possam ser firmados para a inclusão dos times e jogadores reais no EA FC. Isso não apenas aumentaria a visibilidade do futebol brasileiro no cenário internacional, mas também poderia atrair novos fãs e investidores para o esporte.

Enquanto isso, a Konami continua a explorar o mercado brasileiro com o eFootball, mantendo parcerias estratégicas que garantem a presença dos clubes nacionais em seu jogo. A competição entre as duas gigantes dos games pode resultar em melhores condições para os clubes e jogadores brasileiros, promovendo um cenário mais justo e lucrativo para todos os envolvidos.