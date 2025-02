Você sabe como surgiu o Corinthians?

Na noite de 1º de setembro de 1910, sob a luz tímida de um lampião, foi fundado o Sport Club Corinthians Paulista no bairro do Bom Retiro, São Paulo. Com inspiração no Corinthian Football Club, uma equipe inglesa em excursão pelo Brasil, Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone, junto a outros oito jovens entusiastas, decidiram criar um clube de futebol acessível ao povo. Miguel Battaglia, alfaiate e primeiro presidente, declarou: “O Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time”.

O entusiasmo foi imediato, e um terreno na Rua José Paulino foi preparado para os primeiros treinos e jogos do novo clube. Apenas duas semanas após sua fundação, no dia 14 de setembro, o Corinthians realizava seu primeiro treino diante de uma plateia entusiástica. A primeira partida oficial aconteceu em 17 de setembro, onde o Timão venceu a Ponte Preta por 1 a 0, marcando assim o início das glórias desse clube icônico.

Ronaldo do Corinthians, comemorando o título de Campeão Paulista, após o jogo entre Corinthians 1 x 1 Santos, no estádio do Pacaembu.



Os primeiros títulos e desafios

O primeiro título do Corinthians veio rápido. Em seus anos iniciais, já em 1914, o clube conquistou o Campeonato Paulista com uma campanha impecável, terminando com 10 vitórias em 10 jogos. Esse desempenho extraordinário foi coroado com uma vitória final por 3 a 0 sobre o Lusitano. O atacante Neco destacou-se como o artilheiro com 12 gols, solidificando desde cedo a posição do Corinthians entre os principais times da época.

Apesar do sucesso inicial, o Corinthians enfrentou desafios administrativos e disputas internas no futebol paulista. Em busca de maior prestígio, o clube deixou a Liga Paulista de Futebol para tentar ingressar na Associação Paulista de Esportes Atléticos, mas acabou ficando sem participar das principais competições por um período.

Como o Corinthians se tornou um dos grandes de São Paulo?

A jornada do Corinthians para se firmar como um dos grandes do futebol paulista foi marcada por um retorno triunfal à Liga Paulista. Em 1922, o clube não apenas voltou a participar, mas dominou o campeonato de forma invicta novamente, conquistando seu segundo título paulista. Com vitórias e boas performances em campo, o Timão rapidamente conquistou a simpatia e a paixão de uma grande torcida, que se formava e crescia fervorosamente.

Publicidade

O sucesso continuou ao longo da década de 1920, com a conquista do primeiro tricampeonato paulista. Esse domínio no futebol estadual provou a capacidade do Corinthians em se adaptar e superar adversidades, consolidando seu papel como um dos gigantes do esporte no Brasil.

Décadas de conquistas e expansão

Nas décadas seguintes, o Corinthians não apenas continuou seu sucesso nas competições estaduais, mas também começou a ganhar reconhecimento em nível nacional e internacional. A inauguração do Estádio do Pacaembu em 1940 foi um marco importante, assim como a conquista do Torneio Rio-São Paulo pela primeira vez em 1950, expandindo ainda mais o prestígio do clube em todo o país.

A segunda metade do século XX foi um período de crescimento constante. Com a adição de jogadores icônicos, o Corinthians viu sua base de torcedores explodir, substanciando seu rótulo como o time do povo. O clube atraiu um número significativo de talentos do futebol, formando esquadrões lendários que continuariam a tradição de conquistas e sucesso.

A era moderna do Corinthians

Avançando para o século XXI, o Corinthians permaneceu como uma força a ser reconhecida no futebol brasileiro. A conquista do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, tal como a Taça Libertadores da América em 2012, são apenas alguns dos exemplos de sua capacidade de competir no mais alto nível internacional. Em todo esse percurso, o clube continuou a manter sua visão original de ser uma equipe acessível e representativa de seus torcedores.

No cenário nacional, o Corinthians se firmou como um protagonista constante no Campeonato Brasileiro, alcançando diversas vitórias ao longo dos anos. O clube segue celebrando a paixão e devoção de seu vasto contingente de torcedores, que continuam a apoiar com fervor o legado corinthiano a cada partida e competição.