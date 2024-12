Vitória planeja quase 30 milhões em receita de premiações para 2025

O Vitória, clube de futebol, está otimista com a arrecadação prevista para 2025, conforme o orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo recentemente. O objetivo principal inclui obter quase R$ 27 milhões em premiações, impulsionadas por metas esportivas claras. As competições em foco são o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e a Série A do Campeonato Brasileiro.

As metas de performance são essenciais no planejamento financeiro do Vitória, que busca conquistas que também tragam benefícios econômicos. Detalhes do orçamento e estratégias para 2025 foram inicialmente divulgados por fontes como o ge.globo e confirmados pela rádio Itatiaia.

Metas do Vitória para a Temporada de 2025

No Campeonato Baiano, o Vitória deseja alcançar a final como em 2024. Apesar de não haver premiações financeiras, o clube espera angariar R$ 300 mil nas cotas de televisão. Já na Copa do Nordeste, a meta é alcançar a final, o que garantiria R$ 1,3 milhão, semelhante ao vice-campeão de 2024. Para a Copa do Brasil, o plano é avançar até a terceira fase, assegurando assim R$ 5 milhões extras.

Perspectivas na Série A e Copa Sul-Americana

Na Série A do Brasileiro, a principal meta é a permanência na primeira divisão, que por si só pode resultar em cerca de R$ 20 milhões, um montante significativo das premiações totais projetadas. Quanto à Copa Sul-Americana, o Vitória ainda não definiu metas específicas, apesar de potencialmente arrecadar R$ 4,9 milhões com cotas de televisão na primeira fase.

Estrutura do Orçamento Previsto para 2025

O orçamento total do Vitória para 2025 prevê R$ 252 milhões líquidos, com R$ 26,6 milhões esperados das competições. As expectativas de arrecadação incluem:

Campeonato Baiano: R$ 300 mil por participação na final (cotas de TV)

R$ 300 mil por participação na final (cotas de TV) Copa do Nordeste: R$ 1,3 milhão por chegar à final

R$ 1,3 milhão por chegar à final Copa do Brasil: R$ 5 milhões pela terceira fase

R$ 5 milhões pela terceira fase Campeonato Brasileiro: R$ 20 milhões para manutenção na Série A

Com essas projeções e estratégias, o Vitória busca fortalecer sua presença no cenário nacional, buscando também uma sólida saúde financeira para os próximos anos. A relevância dada às competições reflete a integração de planejamento econômico e esportivo no clube.