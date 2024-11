Venezuela x Brasil: horário, escalações e onde assistir

Após conquistas significativas contra Chile e Peru, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Venezuela, em mais um desafio das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para esta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, às 18h, no estádio Monumental de Maturín, na Venezuela.

Esta partida, válida pela 11ª rodada das eliminatórias, será transmitida ao vivo nos canais SporTV e Globo, com cobertura em tempo real pela PLACAR. No momento, o Brasil ocupa a quarta posição na classificação, com 16 pontos, enquanto a Venezuela está em oitavo lugar, com 11 pontos.

Importância do Jogo entre Venezuela e Brasil

O confronto é crucial para ambas as equipes, podendo influenciar diretamente seus destinos nas eliminatórias. O Brasil visa fortalecer sua posição entre os seis primeiros colocados para garantir uma vaga direta no Mundial, enquanto a Venezuela busca subir na tabela para manter viva a esperança de disputar a repescagem.

A competição entre as seleções sul-americanas é intensa, e cada ponto pode ser decisivo. Jogar fora de casa, na Venezuela, exige um planejamento estratégico da Seleção Brasileira, em virtude da pressão e apoio dos torcedores locais ao time adversário.

Escalações

Brasil: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Abner); Bruno Guimarães (Lucas Paquetá) e Gerson; Raphinha, Vini Jr e Savinho; Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior.

Venezuela: Romo; Aramburu, Ramírez, Ferraresi e Navarro; Cásseres Jr (Rincón) e Herrera; Machís, Savarino e Soteldo; Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Como Assistir ao Jogo entre Venezuela e Brasil

Os fãs de futebol têm várias opções para acompanhar o confronto entre Venezuela e Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV e Globo, com comentários em tempo real. Para quem prefere acompanhar online, a Placar oferece uma cobertura minuto a minuto, com atualizações constantes sobre o jogo.