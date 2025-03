Veja os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro em 2024

O futebol brasileiro mantém sua tradição de talento e investimento em 2024, com clubes apostando alto em jogadores de elite. Este artigo revela os maiores salários do ano, destacando como esses valores impactam o mercado e a competitividade dentro e fora de campo.

Rodrigo Garro e Memphis Depay

Quem lidera a lista de maiores salários

Memphis Depay lidera o ranking com um salário mensal de R$ 3 milhões no Corinthians. O atacante holandês trouxe experiência internacional e números expressivos: 7 gols e 4 assistências em 14 jogos. Benefícios como residência exclusiva e segurança reforçam seu status.

Dudu, do Palmeiras, aparece em segundo lugar com R$ 2,1 milhões mensais, mesmo com participação limitada em 2024 (13 jogos). Já Everton Ribeiro, do Bahia, garante R$ 2 milhões mensais, contribuindo com 6 gols e 9 assistências em 52 partidas.

Quais outros jogadores se destacam

Rafael Borré ( Internacional ): R$ 1,8 milhão/mês – 8 gols em 20 jogos.

( ): – 8 gols em 20 jogos. Philippe Coutinho ( Vasco da Gama ): R$ 1,7 milhão/mês – busca retomar o auge com 2 gols em 9 jogos.

( ): – busca retomar o auge com 2 gols em 9 jogos. Yuri Alberto e Igor Coronado (Corinthians): R$ 1,7 milhão/mês cada. Yuri brilhou com 20 gols em 47 jogos; Coronado teve 4 gols e 5 assistências.

Como esses salários refletem no futebol brasileiro

Jogadores como Alex Telles (Botafogo, R$ 1,7 milhão/mês) e Gabigol (Flamengo, R$ 1,5 milhão/mês) reforçam a aposta dos clubes em misturar ídolos nacionais e estrangeiros. Nicolás De La Cruz (Flamengo, R$ 1,5 milhão/mês) e Thiago Silva (Fluminense, R$ 1,3 milhão/mês) completam a lista, mostrando que o investimento em experiência e juventude é estratégico.

