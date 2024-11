Veja o salário de Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira

No futebol sul-americano, os salários dos técnicos de seleções nacionais são destacados e frequentemente comparados. Recentemente, foi revelado que Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, está entre os mais bem pagos da região, ao lado de nomes renomados como Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai.

Ganhando cerca de R$ 1,8 milhão por mês, Dorival se sobressai não só na América do Sul, mas também a nível global. Seu ganho anual gira em torno de R$ 22 milhões, cifra que supera a de muitos colegas no Campeonato Brasileiro, o Brasileirão.

Comparação do Salário de Dorival com Outros Técnicos Mundiais

Em comparação global, Dorival Júnior mantém destaque. Sua remuneração supera a de técnicos de seleções tradicionais, como Inglaterra e Holanda, e se aproxima do salário de Julian Nagelsmann, da Alemanha.

Alemanha: Julian Nagelsmann – €4,8 milhões anuais (cerca de R$ 26,4 milhões)

Julian Nagelsmann – €4,8 milhões anuais (cerca de R$ 26,4 milhões) Inglaterra: Lee Carsley – €2,6 milhões anuais (cerca de R$ 14,2 milhões)

Lee Carsley – €2,6 milhões anuais (cerca de R$ 14,2 milhões) Holanda: Ronald Koeman – €3 milhões anuais (cerca de R$ 16,5 milhões)

Ronald Koeman – €3 milhões anuais (cerca de R$ 16,5 milhões) Argentina: Lionel Scaloni – €2,6 milhões anuais (cerca de R$ 14,2 milhões)

Lionel Scaloni – €2,6 milhões anuais (cerca de R$ 14,2 milhões) Japão: Hajime Moriyasu – €2,5 milhões anuais (cerca de R$ 13,8 milhões)

Por Que os Salários de Técnicos de Seleção São Tão Notáveis?

Os salários dos treinadores de seleções são frequentemente discutidos devido ao impacto nas finanças das federações e à crescente competitividade do mercado futebolístico. Um técnico bem pago pode indicar a confiança de uma federação em seu projeto de longo prazo, refletindo a expectativa em relação ao desempenho futuro da equipe.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) investe grandes somas em Dorival Júnior, esperando que ele leve o Brasil a novas conquistas internacionais. Esse investimento elevado também intensifica as comparações com outros países e práticas salariais globais.

O Futuro da Seleção Brasileira sob Dorival

Futebol é um esporte imprevisível, e sob Dorival, a seleção brasileira pentacampeã planeja seu próximo ciclo de jogos. Com o próximo confronto marcado para 2025 contra Colômbia e Argentina, todas as atenções estão voltadas para a convocação que Dorival fará no fim de fevereiro do próximo ano.

Investir em liderança técnica é visto como essencial para o sucesso futuro do Brasil no futebol mundial. Dorival Júnior, com sua vasta experiência e sucesso anterior, é considerado um líder capaz de renovar e revitalizar a seleção brasileira em busca de mais um título mundial.