Vasco x Volta Redonda: horário, escalações e onde assistir

Neste sábado, 01 de fevereiro de 2025, o Estádio Kleber Andrade, localizado em Cariacica, Espírito Santo, será o palco de um confronto decisivo entre Vasco da Gama e Volta Redonda. O jogo, válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2025, marca um duelo entre as duas equipes que ocupam o topo da tabela com 12 pontos cada. O Vasco se encontra invicto na competição, enquanto o Volta Redonda assumiu temporariamente a liderança após uma vitória contra a Portuguesa.

Publicidade

O jogo promete ser um embate acirrado, dada a atual forma dos times. O Gigante da Colina vem de uma vitória apertada contra o Maricá. Do outro lado, o Voltaço chega embalado após um resultado positivo, o que adiciona mais expectativa para este duelo pela liderança da Taça Guanabara.

Fonte: Dikran Sahagian / Vasco da Gama

Onde assistir Vasco x Volta Redonda?

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance deste confronto, existem várias opções de transmissão. O jogo será exibido pela Band na TV aberta, além de estar disponível na plataforma VascoTV no YouTube e no serviço de pay-per-view Premiere. A partida tem início às 16h30 (horário de Brasília), e os fãs poderão conferir todos os detalhes direto do Kleber Andrade.

Publicidade

Quais são os desfalques de cada equipe?

Como em todos os jogos, a ausência de jogadores-chave pode impactar significativamente o desempenho das equipes. Pelo lado do Vasco, o treinador Fábio Carille já confirmou que o craque francês Payet não estará presente em Cariacica. Além dele, o clube também não contará com Adson, Guilherme Estrella e David, todos fora por lesão.

No Volta Redonda, o técnico Rogério Corrêa não poderá escalar Matheus Lucas, também lesionado, e Wellington Silva, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na última partida. A provável substituição será feita por Cayo Tenorio, um jogador com histórico no Vasco, o que adiciona um elemento interessante ao confronto.

Histórico dos confrontos entre Vasco e Volta Redonda

A rivalidade entre Vasco da Gama e Volta Redonda já se estendeu por 66 jogos oficiais, com clara vantagem para o Cruzmaltino. No histórico desses encontros, o Vasco conta com 45 vitórias, enquanto o Voltaço venceu apenas 9 vezes e 12 partidas terminaram empatadas. No último embate entre as duas equipes, o Vasco saiu vencedor por 2 a 1.

Publicidade

Qual é o atual momento das equipes?

A atual temporada tem sido positiva para ambos os times. O Vasco apresenta um retrospecto recente de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Esse desempenho mantém o time como um dos favoritos ao título. Já o Volta Redonda também vem forte, com quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas, mostrando consistência dentro de campo.

Com a liderança em jogo, a partida entre Vasco e Volta Redonda promete emoção do começo ao fim. Os dois clubes vivem uma fase promissora, e este confronto pode definir quem seguirá como candidato mais forte para conquistar a Taça Guanabara nesta edição de 2025.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.