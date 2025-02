Vasco planeja envolver a torcida nas decisões durante a reforma de São Januário

A reforma de São Januário, icônico estádio do Vasco da Gama, tem sido um assunto recorrente entre torcida e diretoria. Recentemente, após encontros importantes com representantes da prefeitura do Rio de Janeiro, o projeto parece estar em progresso. Embora ainda não exista uma data precisa para o início das obras, a administração do clube promete novidades em breve. Entre os pontos focais está a consulta à torcida em relação a decisões estratégicas, especialmente sobre o momento adequado para dar início à reforma.

O atual presidente do Vasco, Pedrinho, destacou que, antes de avançar com o cronograma, é essencial garantir os recursos financeiros necessários. A venda do potencial construtivo do terreno do estádio é uma das alternativas em estudo pela diretoria para viabilizar a reforma. Paralelamente, estão sendo resolvidos detalhes técnicos do projeto, indicando que a direção está empenhada em transformar a estrutura física do clube de maneira planejada e segura.

Como a torcida participará do processo?

Uma abordagem inovadora neste processo de reforma é a intenção de engajar a torcida. Pedrinho destacou a possibilidade de realizar consultas com os torcedores, principalmente a respeito do momento ideal para as obras. Caso surjam os fundos para o início das obras ainda este ano, a torcida poderá opinar se preferem a reforma no meio do ano ou aguardar até o próximo. Essa interação visa garantir que os fãs do Vasco se sintam parte ativa na tomada de decisões que impactam o clube que tanto amam.

Quais os próximos passos para a reforma?

A diretoria do Vasco já estabeleceu um cronograma preliminar. Até junho, espera-se que o projeto da reforma esteja protocolado, garantindo espaço para possíveis ajustes ao longo do processo. Além disso, estão previstas duas reuniões significativas: a primeira envolverá a equipe técnica responsável pelo projeto, enquanto a segunda contará com o Conselho Consultivo, encarregado de supervisionar a execução e assegurar a transparência do projeto.

Quais desafios a reforma enfrenta?

A diretoria do Vasco enfrenta o desafio de evitar previsões imprecisas que poderiam deixar a torcida apreensiva. Pedrinho tem reforçado que qualquer decisão será tomada de forma transparente, diferente de ocasiões anteriores onde acordos falharam em finalizar e atrasaram o início da reforma. Além disso, a busca por investidores é um aspecto crucial, pois o financiamento é fundamental para que o projeto saia do papel e ganhe visibilidade prática.

O que a reforma significa para o clube?

A reforma de São Januário representa não apenas uma atualização estrutural, mas também um marco simbólico na história do Vasco. A modernização do estádio é vista como um reflexo do compromisso do clube em manter-se relevante no cenário esportivo nacional. Além de melhorar as condições para jogos e eventos, a nova estrutura pode fortalecer a conexão do clube com seus torcedores, apresentando um modelo de participação colaborativa nunca antes visto nessa proporção.

