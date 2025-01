Vasco não pagou mais de 80% dos custos na ‘Era 777’

Nos anos recentes, o Vasco da Gama passou por transformações na administração que afetaram significativamente suas finanças. A gestão da empresa norte-americana 777 Partners liderou o futebol do clube entre agosto de 2022 e maio de 2024. Um relatório da atual diretoria destacou que somente 18% dos valores referentes a transferências de jogadores foram quitados neste período.

A nova administração, sob a presidência de Pedrinho, encontrou um cenário financeiro desafiador, com dívidas significativas deixadas pela 777 Partners. Havia também pendências financeiras imediatas a serem resolvidas para evitar possíveis sanções ao clube.

Impacto das Dívidas Acumuladas

Durante a gestão da 777 Partners, o Vasco contratou 35 jogadores, o que resultou em despesas futuras expressivas, especialmente em parcelas e luvas. O relatório revelou que muitas dessas obrigações não tinham sido atendidas até maio do último ano, quando a nova gestão assumiu.

Uma das maiores preocupações era o transferban, uma proibição de registrar novos jogadores devido a dívidas. A contratação do jogador Puma Rodríguez e um débito de R$ 3,5 milhões com o Nacional foi priorizada pela nova diretoria para evitar essa situação.

Desafios Financeiros Atuais do Vasco

Com uma dívida de R$ 51,2 milhões com outros clubes e R$ 5,4 milhões com jogadores em luvas e bônus, o Vasco adotou uma estratégia intensiva de renegociação. O foco é estender prazos e formalizar acordos para mitigar as dívidas com clubes e empresários.

A diretoria também trabalha para resolver dívidas com jogadores que já estão fora dos planos do clube, como o caso do jogador Serginho, que aguarda R$ 900 mil. O pagamento pendente da comissão ao seu empresário, equivalente a 10% do contrato, destaca os desafios de equilibrar as finanças.

Medidas para Estabilizar as Contas

Para evitar sanções como transferbans e restabelecer a credibilidade, o Vasco vem regularizando pagamentos pendentes. Um passo importante foi a quitação de uma dívida de R$ 988 mil em luvas ao jogador Payet. A busca por novos acordos financeiros reflete o compromisso da nova gestão com a recuperação econômica do clube.

Esses esforços são cruciais para que o Vasco melhore sua situação financeira, criando um ambiente mais estável e seguro para colaboradores, atletas e torcedores.