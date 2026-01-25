Após a derrota no clássico, a resposta foi imediata e contundente. O Vasco foi até Saquarema na noite deste domingo e venceu o Boavista-RJ por 3 a 0, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O destaque da noite no estádio Elcyr Resende foi o lateral Puma Rodríguez, autor de dois gols, enquanto o goleiro Fuzato garantiu a segurança defensiva com defesas cruciais. Andrés Gómez fechou o placar aproveitando um erro fatal da defesa adversária.
Alívio no fim do primeiro tempo
A partida começou sob chuva e com um gramado irregular, o que dificultou a troca de passes do time visitante. Apesar de ter maior posse de bola (chegando a 62%), o Vasco encontrou dificuldades para furar o bloqueio do Boavista. O time da casa, explorando os contra-ataques, criou a chance mais clara do início do jogo: aos 9 minutos, Fellipinho saiu cara a cara com o gol, mas parou em uma defesa espetacular de Fuzato.
O jogo parecia caminhar para um empate sem gols no intervalo, com o Vasco rondando a área mas sem efetividade, e o Boavista assustando em escapadas rápidas. No entanto, nos acréscimos, a insistência cruzmaltina foi premiada. Aos 47 minutos, após bola alçada na área por Andrés Gómez, a sobra caiu nos pés de Puma Rodríguez, que não desperdiçou e abriu o caminho para a vitória.
Puma artilheiro e falha decisiva
Na segunda etapa, o Vasco voltou mais tranquilo e letal. O Boavista tentou sair para o jogo, mas esbarrou novamente em Fuzato, que operou um milagre em chute de Brunão aos 11 minutos. A eficiência ofensiva vascaína, por outro lado, fez a diferença. Aos 19 minutos, Puma Rodríguez apareceu novamente como elemento surpresa no ataque, recebendo de Rojas e finalizando forte para ampliar: 2 a 0.
O golpe de misericórdia veio cinco minutos depois, em um lance infeliz do goleiro Lucas Maticoli. Ao tentar sair jogando, o arqueiro do Boavista errou o passe. Rojas, atento, interceptou e serviu Andrés Gómez, que, com o gol aberto, apenas empurrou para as redes, decretando a goleada e liquidando qualquer chance de reação do time de Bacaxá.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Vasco chega aos sete pontos e assume a vice-liderança do Grupo A, recuperando a confiança após o revés contra o Flamengo. Já o Boavista, apesar da derrota, mantém a terceira posição no Grupo B, com seis pontos.
Na próxima rodada, o Cruzmaltino recebe o Madureira em São Januário, buscando consolidar a boa fase. O Boavista tentará a reabilitação fora de casa, visitando o Sampaio Corrêa-RJ.