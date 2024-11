Uruguai anuncia convocação para as Eliminatórias

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou a lista de jogadores para a última rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Liderada pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, a convocação traz o retorno de Rodrigo Bentancur ao time, enquanto os meias Giorgian De Arrascaeta e Nicolás de la Cruz estarão ausentes devido a problemas físicos.

Bentancur, meio-campista do Tottenham, está de volta após cumprir uma suspensão de quatro partidas, resultado de uma confusão com torcedores na Copa América passada. Por outro lado, De Arrascaeta e De La Cruz ficaram de fora da lista por questões físicas. Uma das novidades é a inclusão do lateral-direito Guillermo Varela, jogador do Flamengo.

Convocados do Brasil na Seleção Uruguaia

Marcelo Bielsa também chamou diversos talentos que atuam no futebol brasileiro. Entre eles está o goleiro Sergio Rochet, do Internacional, o lateral Puma Rodríguez, do Vasco, e o atacante Luciano Rodríguez, do Bahia. Esses atletas reforçam a presença de jogadores do Brasil na equipe uruguaia.

Lista Completa dos Convocados: Principais Destaques

A lista de Bielsa contempla 24 jogadores entre goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes. Confira abaixo os convocados:

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Santiago Mele (Junior/COL), Franco Israel (Sporting/POR).

Manuel Ugarte (Manchester United/ING), Nicolás Fonseca (River Plate/ARG), Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham/ING). Atacantes: Facundo Pellistri (Panathinaikos/GRE), Maximiliano Araújo (Sporting/POR), Facundo Torres (Orlando City/EUA), Luciano Rodríguez (Bahia), Brian Rodríguez (América/MEX), Cristian Olivera (Los Angeles FC/EUA), Rodrigo Aguirre (América/MEX), Darwin Núñez (Liverpool/ING).

Próximos Desafios da Seleção Uruguaia

O Uruguai se prepara para enfrentar a Colômbia e o Brasil na última rodada das Eliminatórias. O primeiro duelo será contra os colombianos, em Montevidéu, onde a equipe de Bielsa espera um apoio fervoroso da torcida. Em seguida, a seleção viajará para Salvador para enfrentar o Brasil, um dos adversários mais tradicionais na América do Sul.

Com um elenco estrelado e a experiência do técnico, o Uruguai busca garantir uma posição sólida na corrida rumo à Copa do Mundo de 2026. Apesar de algumas ausências importantes, a equipe conta com jogadores de qualidade que prometem cobrir essas lacunas e traçar um caminho de sucesso.