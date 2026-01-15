Neste sábado (17), o Campeonato Inglês reserva um clássico londrino marcado pela urgência de resultados. O Tottenham recebe o West Ham no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, às 12h (horário de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada da competição. Enquanto os donos da casa tentam encontrar regularidade, os visitantes vivem um drama na zona de rebaixamento.

Momento das equipes e contexto do jogo

O confronto chega em um momento de alta tensão para ambos os lados na temporada 2025/26. O Tottenham, comandado pelo técnico Thomas Frank, ocupa a 14ª colocação com 27 pontos e busca afastar a instabilidade para sonhar com a parte superior da tabela. A campanha irregular, com sete vitórias e oito derrotas, tem gerado pressão por desempenho, especialmente jogando diante de sua torcida.

Do outro lado, a situação do West Ham é crítica. Sob a batuta de Nuno Espírito Santo, a equipe figura na 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento com apenas 14 pontos. Os Hammers vêm de uma sequência negativa, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, e lidam com incertezas nos bastidores, incluindo especulações sobre a saída de peças-chave como Lucas Paquetá.

Onde assistir a Tottenham x West Ham

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da TV fechada na ESPN e via streaming pelo Disney+.