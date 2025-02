Torcedores do Racing são baleados na praia da Barra da Tijuca

Dois turistas argentinos foram baleados na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na tarde da última quarta-feira, 26. Cristian Pagani e Gabriel Gago, torcedores do Racing, estão na cidade para acompanhar o jogo de volta da Recopa Sul-Americana contra o Botafogo. O clube argentino se manifestou sobre o ocorrido.

“O Racing Club manifesta sua profunda preocupação com o roubo e agressão com arma de fogo de que foram vítimas Gabriel Gago e Cristian Pagani, torcedores do nosso clube, na tarde de hoje em uma praia da Barra da Tijuca. Os líderes que acompanham a delegação já entraram em contato com as autoridades do consulado argentino na cidade para dar seguimento ao caso e prestar qualquer assistência que as vítimas possam precisar. Desejamos a eles uma rápida recuperação e expressamos nossa total solidariedade”, escreveu o clube em nota.

“O Racing Club também ressalta a necessidade de medidas para reduzir os riscos de situações como a que ocorreu, principalmente aquelas que devem ser tratadas pelos órgãos de segurança locais. Vale destacar que nesta quinta-feira os torcedores serão transportados juntos para o estádio para a final, já que os pacotes de ingressos foram vendidos com transporte incluído para evitar incidentes”, completou o clube de Avellaneda.

ℹ️ 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢: Racing Club manifiesta su profunda preocupación por el robo y agresión con armas de fuego del que fueron víctimas Gabriel Gago y Cristian Pagani, hinchas de nuestra institución, esta tarde en una playa de Barra de Tijuca.

Segundo relatos, os turistas estavam com familiares na areia quando dois homens chegaram de moto. Um dos criminosos desceu do veículo, caminhou em direção às vítimas e roubou um cordão. Não há informações sobre reação por parte dos argentinos, mas o assaltante atirou nas duas vítimas antes de fugir.

O crime ocorreu na altura do Posto 4 da Barra da Tijuca. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou pousar na praia para prestar socorro às vítimas. A corporação foi acionada às 17h10.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Cristian Pagani passou por cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado. Gabriel Gago, de 21 anos, está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, com quadro de saúde estável.

A partida de volta da Recopa Sul-Americana será realizada nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. No jogo de ida, o Racing venceu o Botafogo por 2 a 0 na Argentina, com gols de Luciano Vietto e Adrián Martínez.