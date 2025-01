Tiago Leifert turbina faturamento do SBT com estreia na Champions

A chegada de Tiago Leifert ao SBT trouxe grandes mudanças para a emissora, especialmente no setor de faturamento. Desde que assumiu funções de destaque na programação, o ex-apresentador da Globo tem sido responsável por novos formatos de atração e colaborações que impactaram diretamente a performance financeira da emissora.

Tiago Leifert no SBT – Fonte: @tiagoleifert

Mudanças na programação e aumento de audiência

A principal estratégia de Leifert foi reformular a grade de programação, agregando mais apelo junto ao público jovem. Ele trouxe formatos de entretenimento inovadores que se conectaram rapidamente com as preferências dos telespectadores. Com isso, o SBT conseguiu ampliar sua audiência, resultando em um aumento significativo na arrecadação com publicidade.

O impacto do marketing de Leifert na emissora

Além de sua experiência à frente de programas, Leifert também soube aproveitar o marketing e a mídia social para fortalecer a presença do SBT. Sua imagem foi crucial para atrair novos anunciantes, criando uma parceria sólida entre a emissora e grandes marcas, o que teve um reflexo direto no aumento do faturamento.

