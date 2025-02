Tiago Leifert revela motivo de sair na Globo

No final de 2021, o renomado apresentador de televisão, Tiago Leifert, surpreendeu o público com sua decisão de deixar a Globo, uma das maiores emissoras do Brasil. Na época, ele estava à frente de programas de grande sucesso como o Big Brother Brasil (BBB) e The Voice. Em uma entrevista recente para o programa de Danilo Gentili, Leifert detalhou as razões pessoais por trás de sua saída, revelando uma busca por novos horizontes e maior controle sobre seu tempo.

Publicidade

O apresentador sempre demonstrou uma grande paixão por seu trabalho na Globo, onde alcançou destaque nacional. Entretanto, em determinado momento, sentiu que havia cumprido todos os seus objetivos profissionais na emissora. Motivado por um desejo de explorar novos desafios e desfrutar de uma vida pessoal mais equilibrada, Leifert optou por um caminho diferente, que o levou ao SBT.

“Tem uma frase do filme “Batman: O Cavaleiro das Trevas” que diz que ou você morre herói ou vive o suficiente para se tornar vilão. Eu adoro essa frase. Acho que ela é muito verdadeira em muitas situações da vida. Quem está exposto tem altos e baixos, momentos de herói e vilão. Cheguei em um momento em que achei que já tinha feito de tudo, estava super bem e feliz. Aí falei: ‘Pô, talvez este seja o momento de fazer outras coisas’. Fiquei muito tempo lá e queria ser o dono do meu tempo, ficar mais com a minha filha. Ela ainda não tinha sido diagnosticada (com retinoblastoma), isso aconteceu alguns dias depois. O motivo era poder ficar mais tempo com ela, mas o fato de ter desaparecido do ar aconteceu de forma inesperada. Iria gravar o The Voice e, na véspera, minha filha foi diagnosticada. Tive que interromper tudo de repente. A demora para voltar a trabalhar em projetos grandes, como este agora no SBT, também aconteceu porque ainda não era o momento. Ela está em tratamento, está bem, mas é uma doença muito traiçoeira, então estamos sempre atentos. Mas agora ela já está em uma fase melhor, e eu posso voltar a trabalhar”

Publicidade

Tiago Leifert no SBT – Fonte: @tiagoleifert

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Por que Tiago Leifert Deixou a Globo?

Durante a entrevista, Leifert mencionou a célebre citação de um filme sobre heróis e vilões para explicar sua decisão de sair. Ele afirmou que, estando em uma posição onde havia atingido o auge de sua carreira, achou que era o momento certo para redirecionar seu foco. Além disso, o desejo de aumentar a convivência com sua família pesou na decisão, especialmente com a saúde de sua filha em destaque.

Em outubro de 2021, a filha de Leifert, Lua, foi diagnosticada com retinoblastoma, um raro tipo de câncer ocular. Este evento trouxe uma nova perspectiva para sua carreira e vida pessoal. A necessidade de estar presente durante o tratamento de sua filha reforçou sua decisão de se afastar de compromissos exigentes na televisão. Ele ressaltou que, na véspera das gravações do The Voice, teve que interromper todos os projetos para se dedicar integralmente à família.

Publicidade

Como está a Saúde da Filha de Tiago Leifert?

A saúde da pequena Lua tem progredido, e Leifert tem demonstrado otimismo quanto ao futuro. Apesar de ser uma doença complicada, a família da garotinha está esperançosa com a recuperação. Esta fase difícil fez com que Leifert ajustasse suas prioridades, colocando a saúde e bem-estar da filha em primeiro lugar.

Qual é o Próximo Passo na Carreira de Tiago Leifert?

Com Lua em uma fase mais estável de seu tratamento, Leifert sentiu que era o momento de retornar ao universo da televisão. O SBT, conhecido por sua programação diversificada e popular, surgiu como um novo lar para suas habilidades de apresentação. A experiência que trouxe da Globo agora será empregada em novos projetos, que ele espera desenvolver com a mesma paixão e comprometimento que sempre demonstrou.

A movimentação de Leifert para o SBT simboliza não apenas uma nova fase em sua carreira, mas também uma oportunidade de moldar sua vida de acordo com suas prioridades atuais. É uma mudança que reflete sua determinação em se reinventar, mantendo sempre a família como o eixo central de sua atenção e dedicação.