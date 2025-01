Thiago Silva desabafa: ‘Minha família está em Londres… vale a pena tudo isso?’

O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, fez um longo desabafo após o empate por 0 a 0 com Madureira, neste domingo, 26, pelo Campeonato Carioca, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. No jogo que marcou a estreia dos titulares em 2025, o Tricolor deixou o campo vaiado, o que chateou o experiente defensor.

“A gente é obrigado a escutar um: ‘vai para aquele lugar’ e eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Não sei, mas eu vou continuar tentando porque eu vim para cá com um propósito e vou ficar com ele até o final”, afirmou, em entrevista ao Premiere. O zagueiro de 40 anos retornou ao clube que o revelou no ano passado e foi crucial para a salvação do rebaixamento.

Thiago Silva, após o empate entre Madureira e Fluminense. “Eu com minha família em Londres, será que vale a pena tudo isso para mim?” 📽️: Premiere / @geglobo pic.twitter.com/rZaJXbt86A — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 26, 2025

Com o resultado, o Fluminense segue fora do G4 do Estadual. Chegou aos seis pontos e ocupa a 7ª colocação na Taça Guanabara, enquanto o Madureira chegou aos cinco pontos e segue na 10ª colocação.

Thiago Silva critica Campeonato Carioca

Na mesma entrevista em que citou sua família, o ex-jogador de Milan, PSG e Chelsea, fez duras críticas à organização do Campeonato Carioca.

“Está tudo errado. Jogar às quatro da tarde num sol desse. Os caras estão treinando tem três meses, as pessoas estão pensando muito em outras coisas e estão deixando o espetáculo, que tem que ser espetáculo, ser isso aí. Não é desculpa, mas eu fiz um treino de 40 minutos e joguei 90 hoje. A gente não tem tempo, gente. Eles [torcedores que vaiam] têm razão? Lógico que têm razão, eles pagam o ingresso. Isso deixa a gente chateado, porque a gente quer fazer melhor, só que se a gente não tem condição física, é impossível a gente fazer”, afirmou Thiago.

Não adianta fazer o que quiser fazer que em 10 dias, porque cada jogo a gente estreia três, quatro, cinco. Então a gente já começa o jogo abaixo dos caras. Mas enfim, Campeonato Carioca é esse”, prosseguiu o capitão do Brasil nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022. “A gente encara como pré-temporada, mas a torcida não. Eles encaram como se fosse o último jogo. Tem que ganhar, a gente sabe que tem que ganhar. Não fizemos por merecer hoje, por isso essa cobrança. E a gente sabe que não fez um bom jogo. Mas sem condição física, fica quase que impossível a gente fazer alguma coisa boa num jogo quatro horas da tarde.”

Thiago Silva ainda criticou a qualidade do gramado em Cariacica. “As pessoas vão falar: ‘e o investimento do Fluminense? É o triplo do que o do Madureira’. Com razão. Mas só que eu volto a bater na tecla, sem condição física não tem como a gente entregar muita coisa. Impossível. Se as pessoas não pensarem um pouco no produto, que são os jogadores, para fazer um grande espetáculo, até para vocês na televisão, fica um jogo feio. Eu acho que muitos que estão vendo o jogo falam: ‘caraca, esse não é o Fluminense, esse não é o Madureira’. Fica um jogo feio, campo seco. A bola, o Filipe Luís já falou ontem, não preciso falar. Isso te faz cometer erros que normalmente você não comete.”