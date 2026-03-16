O ex-meia Thiago Neves foi anunciado como novo técnico da equipe sub-20 do Bangu, nesta segunda-feira, 16. A estreia à beira do campo está marcada para quarta-feira, às 11h (de Brasília), diante do Fluminense, em Xerém, pela Copa Rio Sub-20.

Oficialmente aposentado desde 2023, o ex-jogador realizou recentemente visitas a clubes para conhecer de perto o funcionamento das comissões técnicas. Em uma dessas experiências, esteve no Vasco, onde acompanhou treinamentos conduzidos por Fernando Diniz durante um período de estágio.

Paralelamente, Thiago concluiu recentemente dois cursos promovidos pela CBF: a Licença B de treinador e uma formação em Gestão Esportiva.