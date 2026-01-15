O clima de rivalidade e tradição toma conta de Moça Bonita neste sábado (17). O Bangu recebe o Madureira em confronto válido pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca de 2026. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas camisas pesadas do futebol do Rio de Janeiro em um jogo crucial para as pretensões de ambos na temporada.

Momentos opostos na tabela

As equipes chegam para o clássico suburbano em situações distintas após a rodada de abertura. O Bangu estreou de forma surpreendente e positiva, vencendo o Flamengo por 2 a 1 em seus domínios na última quarta-feira (14). O resultado encheu o time alvirrubro de moral, que agora busca fazer valer novamente o mando de campo para se consolidar na parte alta da tabela e sonhar com vagas em competições nacionais, como a Série D e a Copa do Brasil.

Já o Madureira teve uma estreia complicada e foi superado pelo Fluminense, também por 2 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro. O Tricolor Suburbano encara a partida como um teste de fogo para a consistência do elenco e precisa pontuar para não se distanciar dos líderes logo no início do estadual. A expectativa é de uma equipe aguerrida, tentando explorar os espaços para buscar a reabilitação fora de casa.

Onde assistir a Bangu x Madureira

Para os torcedores que não puderem comparecer ao Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho (Moça Bonita), a partida terá transmissão exclusiva através do sistema pay-per-view pelo canal Premiere.

Prováveis escalações e desfalques

Embalado pela vitória na estreia, o técnico Flávio Tinoco deve manter a base da equipe que derrotou o Rubro-Negro. Sem desfalques confirmados até o momento, o Bangu aposta no entrosamento e na boa fase do atacante Patryck (PK), autor de um dos gols na primeira rodada.

Provável escalação do Bangu: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Ítalo, Mauro Silva, Walber e Garrinsha; Lucas Sibito e Patryck (PK).

Do lado visitante, o técnico Felipe Surian pode promover ajustes pontuais no time que perdeu para o Fluminense, visando maior solidez defensiva e eficiência no ataque. O zagueiro Marcão, que marcou o gol de honra na estreia, é presença certa na defesa.

Provável escalação do Madureira: Neguete; Celsinho, Marcão, Daniel e Coutinho; Fubá, Rodrigo Lindoso e Wallace Camilo; Geovane Maranhão, Vinícius Balotelli e Jacó.