The Strongest x Bahia: onde assistir ao jogo pela Libertadores

O confronto entre The Strongest e Bahia na segunda fase da Libertadores promete ser um espetáculo de futebol sul-americano. A partida, marcada para às 21h30min desta terça-feira, acontece no emblemático Estádio Hernando Siles, localizado em La Paz. Este estádio é conhecido por sua altitude desafiadora, tornando-se um fator crucial para os times visitantes. Assim, o embate entre bolivianos e brasileiros carrega expectativas de um jogo emocionante e competitivo.

A disputa na altitude de La Paz não é apenas sobre habilidade técnica, mas também sobre resistência física. As condições do estádio, situado a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, podem representar uma vantagem para a equipe mandante, o The Strongest. Por outro lado, o Bahia precisará usar de estratégia e preparo para superar essas adversidades e buscar um resultado positivo fora de casa.

Torcida do Bahia – Fonte: Instagram/@ecbahia

Quais são as escalações para o jogo The Strongest x Bahia?

O técnico Antônio Carlos Zago confirmou a escalação do The Strongest com Alejandro Torres no gol. A linha defensiva é formada por Pablo Pedraza, Daniel Lino, Martin Chiatti e Álvaro Guiroga. No meio-campo, estão Victor Cuéllar, John García e Dilan Saavedra, apoiando o ataque composto por José Flores, Juan Godoy e Sebastián Guerrero.

Pelo lado do Bahia, o técnico Rogério Ceni optou por iniciar a partida com Dênis Júnior no gol. A defesa é formada por Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba. No meio-campo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro buscam o equilíbrio entre defesa e ataque. A linha de frente conta com Ademir e Lucho Rodríguez, responsáveis por pressionar a defesa adversária.

Como será a arbitragem para a partida?

A responsabilidade da arbitragem para o jogo estará nas mãos do equatoriano Guillermo Guerrero. Ele será auxiliado por Cristian Lescano e Andres Tola, também do Equador, enquanto o comando do VAR ficará por conta de Franklin Congo. A escolha de uma arbitragem experiente é crucial, uma vez que jogos da Libertadores são conhecidos pela intensidade e pela necessidade de decisões assertivas em campo.

Como acompanhar o jogo entre The Strongest e Bahia?

Os torcedores que desejam acompanhar de perto este confronto podem sintonizar no Paramount+, que fará a transmissão ao vivo do jogo. A presença de um serviço de streaming amplia o acesso para espectadores ao redor do mundo, proporcionando a oportunidade de assistir a um duelo que promete ser competitivo e emocionante.

A partida entre The Strongest e Bahia na Libertadores é mais do que um simples jogo de futebol. Ela representa a persistência e dedicação características do torneio, além de ser uma oportunidade para ambas as equipes se destacarem na competição. Este desafio na altitude de La Paz não apenas testará as habilidades dos jogadores, mas também evidenciará a garra e a determinação necessárias para vencer na Libertadores.

