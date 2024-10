Super Mundial de Clubes: quais times ainda podem se classificar?

A corrida pela última vaga disponível para times sul-americanos no Super Mundial de Clubes de 2025 está cada vez mais acirrada. Com Botafogo e Atlético-MG avançando nas semifinais contra Peñarol e River Plate, respectivamente, as chances de chegarem à final da Libertadores são grandes. Este torneio internacional, que acontecerá nos Estados Unidos entre junho e julho de 2025, é o grande objetivo dos clubes.

Com apenas uma vaga em jogo para os sul-americanos, a lógica sugere que o vencedor da Libertadores será o contemplado com a participação no evento. No entanto, o River Plate pode mudar esse cenário, dependendo de seu desempenho. Assim, a pergunta persiste: qual clube conquistará essa última vaga?

Quem Pode Garantir a Presença no Super Mundial?

Nesta fase crucial das semifinais, Atlético-MG, Botafogo e Peñarol estão na disputa pela vaga se vencerem a Libertadores. Contudo, se o River Plate erguer o troféu, o Olimpia, do Paraguai, ficará com a vaga destinada à América do Sul. Essa etapa decisiva mantém torcedores e clubes ansiosos para saberem quem participará deste prestigioso evento internacional.

Times Sul-Americanos Já Classificados

Seis times sul-americanos já têm presença garantida no torneio. Palmeiras, Flamengo e Fluminense conseguiram suas vagas ao vencerem a Libertadores em 2021, 2022 e 2023, respectivamente. Além disso, River Plate e Boca Juniors garantiram suas participações pelo ranking, reforçando a presença argentina na competição. Assim, esses times já têm seus passaportes prontos para disputar o troféu nos Estados Unidos.

Outras Equipes no Super Mundial 2025

Europa: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Porto, Benfica, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid, RB Salzburg.

Contribuição dos Brasileiros no Mundial

Os times brasileiros já confirmados têm a missão de representar o Brasil em um campeonato que reúne campeões de todos os continentes. Palmeiras, Flamengo e Fluminense, com suas recentes vitórias na Libertadores, têm o desafio de destacar o país no cenário mundial. A chance de adicionar outro representante brasileiro, caso Atlético-MG ou Botafogo conquistem a Libertadores, torna a competição ainda mais eletrizante para o futebol brasileiro.