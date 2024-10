Super Mundial de Clubes: com Inter de Messi, veja classificados

O Mundial de Clubes de 2025 promete ser um evento grandioso, especialmente para o futebol dos Estados Unidos, o país anfitrião. Com Lionel Messi à frente do Inter Miami, a expectativa para o torneio cresce. A equipe da Major League Soccer garantiu vaga na competição, que terá início em 15 de junho de 2025, no prestigiado Hard Rock Stadium.

O favoritismo americano se confirma com a manutenção de uma tradição: a equipe representante do país anfitrião. A decisão de selecionar o Inter Miami reflete o crescimento do futebol na América do Norte. O torneio contará com 32 times e ocorrerá a cada quatro anos, prometendo um espetáculo de talentos do mundo inteiro.

Quem representará os clubes americanos?

Além do Inter Miami, outros clubes americanos de relevância estarão presentes. A outra possibilidade para representar a MLS seria o campeão da MLS Cup. Contudo, esse título só será decidido no começo de dezembro de 2024. Enquanto se aguarda essa definição, o Inter Miami se prepara para o desafio diante de outros gigantes do futebol mundial.

Espera-se que a experiência e o talento de jogadores como Messi e Suárez, agora no Inter Miami, possam proporcionar um espetáculo inesquecível. O clube americano não apenas busca representar os anfitriões com dignidade, mas também ambiciona conquistar o troféu do Mundial.

Mundial de Clubes em 2025: Como será o formato do torneio?

A competição será realizada em formato de 32 equipes divididas em oito grupos de quatro times cada. As partidas serão realizadas em 11 cidades dos Estados Unidos, com destaque para Orlando, que receberá jogos em dois estádios. Ao final da primeira fase, os dois melhores times de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Os confrontos das fases eliminatórias serão decididos em jogo único, com a grande final marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 13 de julho de 2025. Esse formato visa garantir emoção e imprevisibilidade até o apito final, sem tempo para erros.

Quais times já têm presença confirmada?

A FIFA já divulgou a lista dos 31 clubes confirmados, incluindo alguns dos maiores nomes do futebol mundial. Entre os sul-americanos, estão o River Plate e o Fluminense, ganhadores da Copa Libertadores em sessões recentes, além do Palmeiras. Outros representantes fortes incluem o Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e o atual campeão europeu, Manchester City.

Boca Juniors (Argentina) River Plate (Argentina) Fluminense (Brasil) Flamengo (Brasil) Palmeiras (Brasil) Auckland City (Nova Zelândia) Pachuca (México) Club León (México) Inter Miami (EUA) Seattle Sounders (EUA) Monterrey (México) FC Salzburg (Áustria) Atlético de Madri (Espanha) Juventus (Itália) Borussia Dortmund (Alemanha) Benfica (Portugal) Porto (Portugal) Inter de Milão (Itália) Paris Saint-Germain (França) Bayern de Munique (Alemanha) Manchester City (Inglaterra) Real Madrid (Espanha) Chelsea (Inglaterra) Ulsan (Coreia do Sul) Al Ain (Emirados Árabes Unidos) Urawa Red Diamonds (Japão) Al-Hilal (Arábia Saudita) Mamelodi Sundowns (África do Sul) ES Tunis Esperance (Tunísia) Wydad (Marrocos) Al Ahly (Egito)

Espera-se um torneio acirrado com a presença dessas equipes de renome, cada uma delas trazendo suas próprias esperanças de levantar o cobiçado troféu no próximo verão nos EUA. A diversidade de confederações e estilos de jogo promete um Mundial de Clubes repleto de confrontos únicos e memoráveis.