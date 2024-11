Super Mundial de Clubes: Brasil é o único país com 4 times; veja lista

O Mundial de Clubes de 2025 promete ser um marco no futebol mundial, especialmente para o Brasil, que terá uma forte presença no torneio. Flamengo, Fluminense e Palmeiras já garantiram suas vagas com vitórias passadas na Libertadores. Além disso, a final deste ano entre Atlético-MG e Botafogo assegurará mais um clube brasileiro na competição.

O torneio representa uma nova fase no futebol de clubes, com a Fifa expandindo o número de participantes para 32 equipes. Realizado nos Estados Unidos, o torneio começa em 15 de junho e termina em 13 de julho de 2025, com partidas espalhadas por várias cidades importantes do país.

Cidades anfitriãs do Mundial de Clubes 2025

Onze cidades dos EUA serão sedes do Mundial de Clubes 2025, incluindo locais influentes como Nova York, Los Angeles e Miami. Orlando se destaca com duas arenas, o Estádio Camping World e o Estádio Inter&Co. A final será no MetLife Stadium em Nova Jersey, destacando a relevância da região no cenário esportivo internacional.

Miami (Estádio Hard Rock)

Seattle (Lumen Field)

Los Angeles (Estádio Rose Bowl)

Orlando (Estádio Camping World e Estádio Inter&Co)

Atlanta (Estádio Mercedes-Benz)

Nashville (GEODIS Park)

Charlotte (Estádio Bank of America)

Cincinnati (Estádio TQL)

Washington DC (Audi Field)

Filadélfia (Lincoln Financial Field)

Nova York/Nova Jersey (Estádio MetLife)

Formato do Mundial de Clubes 2025

O formato do torneio de 2025 incentiva alta competitividade e entretenimento. As 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final em partidas eliminatórias únicas até a final. Sem jogo pelo terceiro lugar, o foco é total no título, reforçando a importância das partidas finais.

Equipes Confirmadas para o Mundial de Clubes 2025

A Fifa confirmou a participação de 31 dos 32 times esperados no Mundial de Clubes 2025. Além dos brasileiros, clubes renomados de todos os continentes competirão.

Da Europa, Real Madrid e Bayern de Munique se destacam, enquanto da América do Sul, além dos brasileiros, o Boca Juniors também participará. Outros representantes incluem Al Ahly do Egito (CAF) e Ulsan da Coreia do Sul (AFC).

Boca Juniors (Argentina) River Plate (Argentina) Fluminense (Brasil) Flamengo (Brasil) Palmeiras (Brasil) Auckland City (Nova Zelândia) Pachuca (México) Club León (México) Inter Miami (EUA) Seattle Sounders (EUA) Monterrey (México) FC Salzburg (Áustria) Atlético de Madri (Espanha) Juventus (Itália) Borussia Dortmund (Alemanha) Benfica (Portugal) Porto (Portugal) Internazionale de Milão (Itália) Paris Saint-Germain (França) Bayern de Munique (Alemanha) Manchester City (Inglaterra) Real Madrid (Espanha) Chelsea (Inglaterra) Ulsan (Coreia do Sul) Al Ain (Emirados Árabes Unidos) Urawa Red Diamonds (Japão) Al-Hilal (Arábia Saudita) Mamelodi Sundowns (África do Sul) ES Tunis Esperance (Tunísia) Wydad (Marrocos) Al Ahly (Egito)

A última vaga será decidida entre Atlético-MG e Botafogo, completando assim as equipes que disputarão o título do torneio.