A plataforma de streaming Roku e a NFL anunciaram na última terça-feira, 8, a expansão internacional da Área NFL. O conhecido hub da área de esportes do streaming nos Estados Unidos agora está disponível também para o Brasil, Canadá e México.

A Área NFL oferece aos fãs de todo o mundo um espaço dedicado para descobrir jogos ao vivo e as próximas partidas, além de destaques do canal de TV ao vivo da NFL, com clipes e outros conteúdos da NFL ao longo de toda temporada.

“Com a Área NFL, estamos reunindo o conteúdo da Liga em um único”, disse Joe Franzetta, diretor de Esportes da Roku. “Vimos o sucesso da Área NFL nos Estados Unidos e estamos animados em levar essa experiência para Brasil, Canadá e México nesta temporada”.

No Brasil, Canadá e México, a Área NFL apresentará clipes e melhores momentos com a marca oficial da NFL, juntamente com jogos ao vivo e informações sobre as próximas partidas.