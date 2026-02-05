A NFL anunciou na noite desta quinta-feira, 5, uma das equipes que disputará uma partida da temporada regular no Maracanã, no Rio, na temporada 2026/2027. O Dallas Cowboys será o mandante da partida dentro do programa de expansão global da principal liga de futebol americano do mundo.

O jogo, com adversário ainda a ser definido, deve acontecer entre o fim de setembro e o início de outubro, data da primeira rodada da NFL. Nos últimos dois anos, a Neo Química Arena, em São Paulo recebeu as partidas de Philadelphia Eagles x Green Bay Packers e Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs.

“Temos orgulho de receber o Dallas Cowboys no Brasil para o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro. Trazer um dos times mais icônicos da liga para o Maracanã marca um importante passo no crescimento contínuo do esporte em todo o mundo”, disse Luis Martinez, gerente-geral da NFL Brasil.