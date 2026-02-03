O ano aguarda a Copa do Mundo Fifa e também a Copa do Mundo de Lendas. A primeira edição do torneio de ex-jogadores acontece ainda este ano no Rio, com as participações de Romário e Seedorf.

A edição inaugural da competição contará com oito seleções e mais de 170 lendas do futebol mundial. Craques de Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Espanha, França, Holanda, Itália e Nigéria jogarão partidas de 11 contra 11 jogadores, com substituições ilimitadas, por 60 minutos, entre quartas, semi e final.