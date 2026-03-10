Andrey Santos

O Mirassol parecia caminhar para uma vitória tranquila, mas um erro individual custou caro e permitiu a reação do Santos na noite desta terça-feira (10). Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, as equipes empataram por 2 a 2 no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. O time da casa dominou grande parte do confronto e abriu dois gols de vantagem, mas viu Gabigol aproveitar uma falha na saída de bola para iniciar uma virada heroica que culminou no empate na reta final.

Domínio absoluto e vantagem no placar

Mesmo sem a presença de Neymar, poupado pelo técnico Vojvoda, o Santos encontrou enormes dificuldades para impor seu jogo no interior paulista. O Mirassol, sob o comando de Rafael Guanaes, tomou as rédeas da partida desde o apito inicial. A superioridade se transformou em gol aos 20 minutos do primeiro tempo: Shaylon encontrou Alesson com um belo passe, e o cruzamento rasteiro achou o lateral Igor Formiga livre para escorar e abrir o placar. O goleiro santista Brazão ainda evitou um prejuízo maior antes do intervalo, fazendo defesas cruciais em finalizações de Negueba.

O erro fatal que mudou a história

Na volta para a segunda etapa, o cenário parecia inalterado. O Mirassol continuava pressionando, obrigando Brazão a operar verdadeiros milagres, como na finalização de Shaylon que tinha o ângulo como destino. Aos 26 minutos, a justiça no placar pareceu se consolidar quando Shaylon serviu Negueba, que limpou Luan Peres e bateu cruzado para fazer 2 a 0. No entanto, o futebol pune a desatenção. Aos 34 minutos, o zagueiro João Victor errou feio na saída de bola e entregou de presente para Gabigol. O atacante santista não perdoou, girou rápido e diminuiu a diferença, recolocando o Peixe na partida.

A estrela do artilheiro e o empate heroico

O gol de honra incendiou o Santos, que passou a pressionar em busca da igualdade. Aos 39 minutos, a insistência deu resultado. Após cruzamento na área, Gabigol foi derrubado por Neto Moura. Com o auxílio do VAR, o árbitro Raphael Claus assinalou o pênalti. Frio e calculista, o atacante foi para a cobrança, deslocou o goleiro Walter e decretou o 2 a 2. Nos acréscimos, o jogo virou uma trocação franca, com Brazão salvando o Santos mais uma vez em chute de Igor Formiga e Thaciano assustando do outro lado. Com o apito final, o resultado deixa um gosto amargo para o Mirassol, que controlou as ações mas deixou escapar dois pontos preciosos em casa. Para o Santos, o empate conquistado na raça serve como alívio em uma noite onde o desempenho coletivo deixou a desejar.