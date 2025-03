St. Louis x Seattle: duelo na MLS 2025 com transmissão exclusiva, veja onde assistir

No sábado, 15 de março, às 21h30, o St. Louis City enfrentará o Seattle Sounders em uma partida emocionante pela Major League Soccer (MLS). Para os fãs de futebol que desejam acompanhar cada lance desse confronto, é importante saber onde assistir ao jogo ao vivo.

Camisa do Seattle Sounders – Fonte: Instagram/@soundersfc

Como assistir ao jogo ao vivo?

A transmissão de St. Louis City x Seattle Sounders será feita exclusivamente pela plataforma AppleTV, através do MLS Season Pass. Essa opção oferece uma cobertura completa e de qualidade, permitindo que os espectadores acompanhem o jogo em tempo real.

Como acessar a transmissão online?

Para assistir ao confronto entre St. Louis City e Seattle Sounders, é necessário acessar o AppleTV e garantir a assinatura do MLS Season Pass. Com essa assinatura, os fãs terão acesso a toda a ação de um dos maiores campeonatos de futebol da América, com transmissões ao vivo e conteúdo exclusivo.

Por que escolher o MLS Season Pass?

O MLS Season Pass é uma escolha popular entre os fãs de futebol devido à sua cobertura abrangente e à qualidade das transmissões. Além de oferecer jogos ao vivo, a plataforma disponibiliza análises, entrevistas e destaques das partidas, proporcionando uma experiência completa para os assinantes.

Vantagens do MLS Season Pass:

Transmissão de qualidade: A plataforma garante uma transmissão de alta qualidade, sem interrupções.

Conteúdo exclusivo: Além dos jogos, os assinantes têm acesso a entrevistas e análises exclusivas.

Acesso fácil: Com a assinatura, é possível assistir aos jogos em diversos dispositivos compatíveis com AppleTV.

O que esperar do jogo entre St. Louis City e Seattle Sounders?

O confronto entre St. Louis City e Seattle Sounders promete ser um dos destaques da temporada da MLS. Ambas as equipes têm mostrado um desempenho sólido, e a expectativa é de um jogo competitivo e repleto de emoções. Os fãs podem esperar por jogadas estratégicas e momentos de alta tensão, características marcantes do futebol de alto nível.

