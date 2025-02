Sport x Fortaleza: horário, escalações e onde assistir

O duelo entre Sport Recife e Fortaleza promete movimentar a Copa do Nordeste nesta terça-feira. As equipes se enfrentam na Ilha do Retiro, em Recife, buscando manter o ritmo positivo após vitórias em suas respectivas estreias. Como dois dos grandes clubes da região, a expectativa é de um jogo altamente competitivo, mesmo com a recente decisão de portões fechados.

Publicidade

A medida de realizar a partida sem a presença de público na Ilha do Retiro deriva dos incidentes de violência ocorridos após o jogo entre Sport e Santa Cruz. O governo estadual optou por esta solução preventiva, refletindo uma tentativa de preservar a integridade dos torcedores e manter a ordem pública durante os dias de jogos importantes.

Fortaleza vence e termina no G4 do Brasileirão. Fonte: Mateus Lotif/FEC



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Como assistir ao jogo Sport x Fortaleza?

Para os apaixonados pelo futebol nordestino que desejam acompanhar a partida entre Sport e Fortaleza, as opções de transmissão são variadas. O Premiere, através do sistema pay-per-view, oferece cobertura ao vivo, assim como o serviço de streaming Globoplay. No Ceará, a Jangadeiro também transmitirá o confronto, que tem início programado para às 21h30 (horário de Brasília).

Publicidade

Como chegam Sport Recife e Fortaleza para o confronto?

A equipe do Sport Recife, apesar de uma recente derrota frente ao Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano, está empenhada em se redimir na Copa do Nordeste. O técnico Pepa está ajustando a estratégia e deve utilizar o que considera ser o “time A” para buscar a vitória na competição regional.

Por outro lado, o Fortaleza, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, entra em campo com força máxima. Sem enfrentar problemas de lesões ou suspensões, o time cearense está em boas condições e confiante de que pode superar o desafio que encontrará em Recife. A equipe está centrada em alcançar um bom desempenho e seguir invicta na competição.

Quais são as expectativas para a Copa do Nordeste?

A Copa do Nordeste é, sem dúvida, uma das competições mais emocionantes do calendário regional, atraindo a atenção de torcedores de todo o Brasil. Para o Sport Recife, triunfar na competição pode significar não apenas prestígio, mas também uma motivação adicional para o elenco ao longo da temporada. Já o Fortaleza, em busca de consolidar sua força regional, vê a competição como uma oportunidade de carimbar sua superioridade no futebol nordestino.

Publicidade

Este embate entre Sport e Fortaleza não se trata apenas de uma partida de futebol, mas de um evento que envolve orgulho, tradição e a paixão de torcedores fervorosos. Mesmo sem público presente, a intensidade e a emoção do duelo prometem compensar, contribuindo para o rico cenário futebolístico do Nordeste brasileiro.