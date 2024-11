Sport x Chapecoense: horário, escalações e onde assistir

À medida que o campeonato se aproxima do fim, o Sport recebe a Chapecoense na Ilha do Retiro em um jogo crucial pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Pernambuco busca uma vitória para garantir sua permanência no G4 e assegurar a promoção à Série A. Esse jogo é essencial tanto para o Sport quanto para a Chapecoense, que luta para se manter fora da zona de rebaixamento.

Após duas derrotas consecutivas, o Sport se encontra em uma situação desafiadora, com 59 pontos, apenas dois à frente do Ceará, que é o 5º colocado. A Chapecoense está em 15º lugar com 40 pontos, pouco acima da zona de perigo comandada pela Ponte Preta, que tem 38 pontos.

Significado do Jogo para os Times

Para o Sport, vencer é vital para garantir sua vaga no G4 e retornar à primeira divisão na próxima temporada. Um tropeço pode permitir que o Ceará ultrapasse o Sport, colocando em risco todo o trabalho feito ao longo do campeonato. Por outro lado, a Chapecoense busca os três pontos necessários para se afastar do rebaixamento e alcançar a estabilidade desejada.

Histórico de Confrontos: Sport x Chapecoense

O Sport tem um histórico positivo contra a Chapecoense. A última derrota do time pernambucano para a equipe catarinense ocorreu em 2018, na Série A, evidenciando sua superioridade nos confrontos diretos. Nos últimos dez anos, jogando em casa, o Sport obteve sete vitórias, duas derrotas e dois empates contra a Chapecoense.

Expectativa das Torcidas e Transmissão

As torcidas, especialmente a do Sport, estão ansiosas, esperando que o time termine sua sequência de derrotas e revitalize seus fãs. A partida será transmitida ao vivo em vários canais, como TV Brasil, canal Premiere e Canal GOAT no YouTube, além da cobertura completa pela Rádio Jornal, disponibilizando diversas opções para os torcedores acompanharem o jogo em tempo real.

Informações do Jogo: Sport x Chapecoense

Data: Domingo, 10 de novembro de 2024

Domingo, 10 de novembro de 2024 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Ilha do Retiro, Recife-PE

Escalação do Sport: Caíque França; Igor Cariús, Chico, Rafael Thyere e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho. Técnico: Pepa.

Escalação da Chapecoense: Léo Vieira; Maílton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Auremir (Tárik), Giovanni Augusto e Rafael Carvalheira; Marcinho e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Com arbitragem de Alex Gomes Stefano e os assistentes Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Gustavo Mota Correia, a partida promete ser intensa, com cada equipe lutando por seus objetivos na Série B.