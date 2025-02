Sport fecha janela com número impressionante de reforços

O Sport Club do Recife, tradicional equipe do futebol brasileiro, encerrou a janela de transferências de 2025 com um investimento significativo em novos jogadores. Com um total de 14 contratações, o clube pernambucano desembolsou cerca de R$ 57 milhões, estabelecendo um novo recorde em sua história. Este montante foi utilizado para reforçar o elenco em diversas posições, com o objetivo de competir em alto nível durante toda a temporada.

Entre os novos reforços, destacam-se os zagueiros Antônio Carlos, João Silva e Lucas Cunha, além dos laterais-direitos Diogo Hereda e Matheus Alexandre. O meio-campo também recebeu atenção especial, com as chegadas de Christian Rivera, Sérgio Oliveira, Du Queiroz, Hyoran e Rodrigo Atencio. No ataque, o Sport contratou Gonçalo Paciência, Carlos Alberto, Gustavo Maia e Pablo, ampliando suas opções ofensivas.

Sport e Chapecoense ficam no empate. Fonte: @sportrecife

Quais foram as principais contratações do Sport?

O Sport investiu em jogadores de diversas origens e experiências, buscando um equilíbrio entre juventude e experiência. Antônio Carlos, por exemplo, veio do Fluminense, enquanto João Silva foi contratado do Kortrijk, da Bélgica. Lucas Cunha, por sua vez, chegou do Red Bull Bragantino. Entre os laterais, Diogo Hereda foi adquirido do CRB e Matheus Alexandre do Cuiabá.

No meio-campo, Christian Rivera veio do Tijuana, do México, e Sérgio Oliveira do Olympiacos, da Grécia. Du Queiroz, que estava no Zenit, da Rússia, também foi uma adição importante. Rodrigo Atencio, contratado do Independiente, da Argentina, assinou contrato até o fim de 2029, sendo uma das contratações de maior duração.

Como o Sport planeja lidar com os custos das contratações?

O presidente do Sport, Yuri Romão, garantiu que o clube está financeiramente saudável e que todos os pagamentos serão cumpridos até o fim de sua gestão, em 2026. Ele afirmou que não deixará dívidas para a próxima administração, destacando que os contratos estão sendo geridos de forma responsável. Este compromisso financeiro é essencial para manter a estabilidade do clube e garantir que os investimentos feitos agora não comprometam o futuro da equipe.

Qual é a expectativa para o desempenho do Sport em 2025?

Com um elenco reforçado, o Sport espera melhorar seu desempenho nas competições nacionais e internacionais. A direção do clube acredita que as novas contratações trarão a qualidade e a profundidade necessárias para enfrentar os desafios da temporada. A expectativa é que o time consiga resultados expressivos, especialmente após a eliminação precoce na Copa do Brasil, que foi um ponto de reflexão para a equipe técnica e a diretoria.

O vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão, destacou que o elenco foi montado pensando em todo o ano de 2025, e que o planejamento estratégico está focado em alcançar metas ambiciosas. A torcida, por sua vez, aguarda ansiosamente para ver como os novos jogadores se integrarão ao time e contribuirão para o sucesso do Sport.