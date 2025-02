Sousa x Bragantino: onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2025 segue com sua primeira fase nesta semana, trazendo o confronto entre Sousa e Bragantino. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira, 27 de fevereiro, às 21h30, no Estádio Marizão, em Sousa. As duas equipes voltam a se enfrentar após o duelo na terceira fase do torneio no ano passado.

O Sousa, que vem de uma campanha consistente no Campeonato Paraibano, conseguiu a classificação para a semifinal após liderar a primeira fase do estadual. No entanto, a equipe paraibana enfrenta um momento de instabilidade, sem vencer há quatro jogos e acumulando derrotas na Copa do Nordeste. O último revés foi contra o Botafogo-PB, por 2 a 1.

Como está o Bragantino na temporada?

O Bragantino, por sua vez, chega às quartas de final do Campeonato Paulista, ocupando a segunda posição no Grupo B. Em 12 partidas, o time paulista conquistou cinco vitórias, dois empates e sofreu cinco derrotas. No último encontro com o Sousa pela Copa do Brasil, em 2024, o Bragantino empatou no Marizão por 1 a 1 e venceu em casa por 3 a 0.

Quais são as expectativas para o jogo?

O confronto entre Sousa e Bragantino promete ser equilibrado, considerando o histórico recente entre as equipes. No último embate no Marizão, o placar terminou em 1 a 1, o que indica a possibilidade de um jogo disputado novamente. O Sousa busca quebrar a sequência negativa e surpreender o adversário, enquanto o Bragantino tenta manter a boa fase no campeonato estadual.

Detalhes do jogo e onde assistir

O jogo entre Sousa e Bragantino será transmitido ao vivo pelo Prime Video, disponível para assinantes. Além disso, o portal ge acompanhará o confronto em tempo real, com atualizações lance a lance a partir de uma hora antes do início da partida.

Data: 27 de fevereiro

Hora: 21h30

Local: Estádio Marizão, em Sousa

Escalações prováveis

Para o confronto, o Sousa deve entrar em campo com Bruno Fuso, Wellisson, Alexandria, Marcelo Duarte e Fernando Ceará; Patrik Dias, João Rafael e Dhonata; Elielton, Bruno Matos e Kiko, sob o comando do técnico Paulo Foiani. Já o Bragantino deve ser escalado com Cleiton, Eduardo, Pedro Henrique, Guzmán Rodrígues e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e John John; Vinicinho, Nacho Laquintana e Pitta, orientados pelo técnico Fernando Seabra.

Preparação do Sousa para o confronto

O elenco do Sousa se reapresentou na segunda-feira, 24 de fevereiro, para um trabalho físico pela manhã. À noite, os jogadores realizaram um treino no Estádio Marizão, focando na preparação para o importante duelo contra o Bragantino.