Sorteio do Mundial de Clubes: horário e onde assistir nesta quinta

Em 2025, o Mundial de Clubes da FIFA ganha um novo formato, prometendo transformar o panorama do futebol internacional. Com o sorteio marcado para esta quinta-feira, às 15h (horário de Brasília), em Miami, o evento deve delinear como será o torneio que passará a acontecer a cada quatro anos, congregando 32 times vindos de todos os continentes.

A plataforma FIFA+ será responsável pela transmissão do sorteio, enquanto a PLACAR vai realizar um react do sorteio em tempo real. Inspirado na estrutura da Copa do Mundo, o novo Mundial será organizado em oito grupos com quatro clubes cada, assegurando um leque global de participantes e promovendo duelos emocionantes entre times de diferentes tradições e estilos de jogo.

Nova estrutura do Mundial de Clubes

Composto por 32 clubes divididos em grupos, o campeonato promete intensas disputas desde o início. A globalização do futebol é representada por equipes de todos os continentes. Além de consagrar o melhor clube do mundo, a competição visa inspirar o desenvolvimento do esporte em várias regiões, promovendo trocas culturais e esportivas entre as nações.

Esta edição será uma chance singular para os clubes exibirem seu talento em um cenário global comparável ao da Copa do Mundo. Assim, as equipes terão a oportunidade de enfrentar adversários inéditos para suas trajetórias nacionais ou regionais, potencializando o alcance do torneio como um dos eventos esportivos mais aguardados do planeta.

Os clubes no novo Mundial

Vários gigantes do futebol internacional participarão do torneio. Da Europa, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique são esperados. Da América do Sul, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo prometem trazer sua reconhecida paixão ao campeonato.

Representando a Ásia, Al-Hilal e Urawa Red Diamonds participarão, enquanto o Al-Ahly do Egito e o Mamelodi Sundowns da África do Sul destacarão o potencial do futebol africano. A Oceania terá o Auckland City como representante, e clubes da CONCACAF, como Monterrey e Inter Miami, completam esta lista diversificada de times.

Expectativas para o Mundial de Clubes 2025

O novo formato do Mundial de Clubes busca não apenas elevar o nível da competição, mas também atuar como uma vitrine para que se descubram talentos mundiais ainda desconhecidos. O evento pretende fortalecer rivalidades e criar novas histórias, unindo torcedores de várias culturas no entusiasmo comum pelo futebol.

Com a transmissão pela FIFA+ e ampla cobertura de diversos meios de comunicação, o campeonato será um espetáculo atrativo para patrocinadores e parceiros. Acima de tudo, a competição evidenciará como o futebol une globalmente, promovendo a diversidade e o entendimento mútuo.

A influência deste novo formato no futebol global pode ser profunda, impactando e inspirando novas gerações de fãs e jogadores mundo afora. Assim, o Mundial de Clubes de 2025 não será apenas um evento imperdível para os amantes do futebol, mas uma verdadeira celebração do esporte mais popular do mundo.