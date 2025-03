Sergio Ramos marca seu primeiro gol pelo Monterrey

O zagueiro Sergio Ramos já está totalmente adaptado ao seu novo clube. No último domingo, 2, o espanhol marcou seu primeiro gol com a camisa do Monterrey, ajudando a equipe a vencer o Santos Laguna por 4 a 2, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Mexicano.

🚨🇪🇸 EL PRIMER GOL DE SERGIO RAMOS EN LA LIGA MX CON RAYADOS DE MONTERREY! 🤯🇲🇽 pic.twitter.com/iK6DKYoIZy — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 3, 2025

O defensor de 38 anos balançou as redes no início do segundo tempo, de cabeça, após um cruzamento para a pequena área, desempatando o placar que estava 1 a 1. Além dele, Berterame, Sergio Canales e Arteaga também marcaram para o Monterrey.

Contratado em fevereiro, com foco na disputa do Mundial de Clubes, Ramos estreou na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético San Luis, no dia 22 do último mês. Seu primeiro gol veio apenas dois jogos depois.

Com a vitória, o Monterrey soma 15 pontos em 10 partidas, ocupando a 9ª colocação, com quatro vitórias, três empates e três derrotas. O próximo compromisso pelo Campeonato Mexicano será contra o Cruz Azul, fora de casa. Antes disso, a equipe encara o Whitecaps, no dia 6 de março, pela Copa dos Campeões da Concacaf.