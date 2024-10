Seleção Brasileira: o que esperar da convocação sem Neymar

Após um longo período afastado devido a lesões no joelho esquerdo, Neymar retornou aos gramados pelo Al Hilal, em uma vitória emocionante de 5 a 4 contra o Al Ain na Liga dos Campeões da Ásia. Embora sua recuperação seja promissora, Neymar não voltará a integrar a Seleção Brasileira ainda este ano.

A expectativa em torno de sua convocação era alta, mas a comissão técnica decidiu postergá-la para março de 2025. Durante este intervalo, a seleção enfrentará importantes desafios nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Colômbia e Argentina. A decisão reflete tanto considerações estratégicas quanto a complexidade dos deslocamentos internacionais, além de ter sido discutida com o próprio jogador, que concordou com a escolha.

Motivos para a não convocação Imediata de Neymar

Analisando cuidadosamente a situação, a comissão concluiu que Neymar ainda não adquiriu tempo suficiente em campo para justificar uma convocação imediata. Além disso, transferências da Ásia para o Brasil envolvem logística complexa. Esses aspectos foram discutidos com Neymar, que aceitou a deliberação.

Novos talentos em destaque na Seleção

Enquanto aguarda o retorno de Neymar, a seleção contará com o talento de outros jogadores. Estêvão, jovem atacante do Palmeiras, estará de volta após ausências em partidas anteriores. Dorival Júnior tende a manter a base da convocação anterior, incluindo nomes que se destacaram recentemente, como Igor Jesus e Abner. Rodrygo, recuperado de lesão, também está previsto nos próximos desafios.

Preparativos da Seleção para os próximos compromissos

Nas Eliminatórias, a seleção enfrentará adversários desafiadores. O encontro com a Venezuela em Maturín acontece em 14 de novembro, seguido pelo confronto contra o Uruguai em Salvador, no dia 19. Com um histórico recente positivo, incluindo uma vitória expressiva sobre o Peru, o time busca seguir firme nas classificações para o Mundial.

Planos para Neymar em 2025

O retorno de Neymar à seleção está sendo planejado para o início de 2025, com a expectativa de que ele esteja em pleno ritmo para os jogos de março. Ele permanece como peça fundamental na estratégia de Dorival Júnior rumo ao Mundial. Visando uma preparação sólida, acredita-se que sua volta reforçará ainda mais a equipe nacional.

Com a ausência de Neymar confirmada para dezembro, a seleção foca em explorar o potencial dos atuais convocados, estabelecendo uma base sólida para a futura reincorporação do craque em um momento oportuno.