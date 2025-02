Scarpa critica regra do Campeonato Mineiro

No recente Campeonato Mineiro de 2024, uma regra de classificação gerou controvérsia entre torcedores e jogadores. O meio-campista Gustavo Scarpa, do Atlético, exteriorizou sua insatisfação nas redes sociais, criticando o formato que deixou o Atlético em desvantagem em comparação ao Cruzeiro. Apesar de ter mais pontos na fase inicial, o Atlético foi prejudicado pela regra vigente que favorece os líderes de cada grupo.

A polêmica surgiu após a conclusão da fase inicial, onde o Atlético venceu sua última partida contra o Itabirito, no Mineirão, garantindo-se na semifinal por ser o melhor segundo colocado. Entretanto, com 16 pontos, o Atlético ficou atrás do Tombense, líder do grupo A devido a uma vitória a mais. Neste cenário, o Cruzeiro, embora tenha se classificado em primeiro no grupo C, fez apenas 11 pontos, o que gerou questionamentos sobre o critério de classificação.

Scarpa pelo Atlético-MG – Fonte: Instagram/@gustavoscarpa10

Como funciona o critério de classificação no Campeonato Mineiro?

O regulamento do Campeonato Mineiro estipula que apenas os líderes de cada um dos três grupos e o melhor segundo colocado avançam para a fase de mata-mata. Isso significa que, independente do número total de pontos, uma equipe que termine em primeiro em seu grupo tem vaga garantida na próxima fase. Esse sistema de classificação foi alvo de críticas, principalmente por parte de Gustavo Scarpa e outros envolvidos no campeonato.

A crítica de Gustavo Scarpa e sua repercussão

A principal questão levantada por Scarpa foi o fato de que o sistema atual não premia necessariamente as melhores campanhas gerais. Ele destacou que o Cruzeiro, com 11 pontos e a sexta melhor campanha, passou para a fase seguinte por ter liderado seu grupo, enquanto o Atlético, apesar de ter uma pontuação superior, não obteve a mesma vantagem. Para Scarpa, a lógica ideal seria que os quatro melhores classificados em pontos passassem, alinhando o sistema de classificação ao do rebaixamento, que se baseia na classificação geral.

O impacto dos critérios de classificação nas semifinais

Como resultado dessa metodologia, as semifinais foram determinadas com o Atlético enfrentando o Tombense, enquanto o Cruzeiro duelará com o América. As críticas ao regulamento chamaram atenção para a possibilidade de revisões futuras, levando em consideração a satisfação de jogadores e torcedores por um sistema que premiasse melhor o desempenho geral das equipes nos jogos.

Qual o futuro dos campeonatos estaduais no Brasil?

A discussão em torno dos critérios de classificação do Campeonato Mineiro levanta uma questão mais ampla sobre o futuro dos campeonatos estaduais no Brasil. Muitos defendem a necessidade de modernização dos formatos para refletir melhor o desempenho dos times ao longo de todas as partidas. Revisões nos regulamentos poderiam aumentar a competitividade e o valor dos campeonatos, mantendo o interesse de clubes e torcedores. Somente o tempo dirá se essas mudanças serão implementadas nas próximas edições.

