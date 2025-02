São Paulo x Velo Clube: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

O São Paulo Futebol Clube, conhecido como Tricolor, atuará longe de seus domínios tradicionais devido a compromissos extra-campo no Morumbi. Com o estádio ocupado por um show da famosa cantora Shakira, o time realizará sua partida contra o Velo Clube no Distrito Federal. Essa iniciativa faz parte de um acordo firmado pela diretoria são-paulina em 2024, visando expandir sua base de torcedores e adaptar-se a eventos que tirem jogos do seu estádio habitual.

Essa será a segunda ocasião consecutiva em que o São Paulo jogará como mandante em Brasília, uma experiência que visa proporcionar ao público local a oportunidade de ver suas estrelas de perto. A partida está agendada para o dia 13 de fevereiro de 2025, e marca um reviver do confronto que não acontece desde os anos 70. Na última vez em que se enfrentaram, o Tricolor superou o Velo Clube tanto em jogos fora, quanto dentro de casa.

Onde assistir São Paulo x Velo Clube ao vivo?

Os torcedores que desejam acompanhar o reencontro histórico entre São Paulo e Velo Clube terão apenas algumas opções para assistir ao vivo. Os serviços de streaming UOL Play, Zapping TV e Nosso Futebol serão os responsáveis por transmitir o confronto. Especificamente para assinantes do pay-per-view, o Nosso Futebol disponibilizará o jogo com sinal liberado na TV, garantindo que os fãs não percam nenhum detalhe deste esperado duelo.

Campanha e desfalques: Como chegam as equipes?

O São Paulo chega com uma campanha mista nas últimas cinco partidas, alternando entre vitórias, derrotas e um empate, numa sequência VDVDE. Enquanto isso, o Velo Clube apresenta um retrospecto similar, com VEDED, indicando que ambos os times passaram por momentos de instabilidade recente. Esses resultados refletem o equilíbrio e a disputa esperada para o jogo em Brasília.

No que diz respeito aos desfalques, o Velo Clube não contará com o lateral-direito Yuri Ferraz e o zagueiro Marcelo Augusto, ambos suspensos devido ao acúmulo de cartões amarelos. Comandados pelo ex-atacante Guilherme Alves, a equipe deve sentir a ausência dos jogadores, mas buscará alternativas para superá-la.

Quem estará em campo?

Pelo lado do São Paulo, o técnico Luis Zubeldía continua a fazer escolhas estratégicas, optando por rodízio no elenco para preservar a performance física dos atletas ao longo da temporada. Mesmo que Wendell, o novo reforço contratado junto ao futebol português, esteja disponível para estrear, Zubeldía poderá reservar parte de seus titulares com o clássico Choque-Rei no horizonte. A equipe provável para o confronto inclui nomes como Rafael, Cedric Soares, Alan Franco e André Silva, entre outros.

O impacto de jogos fora do Morumbi

A adaptação do São Paulo a partidas fora do Morumbi traz um desafio adicional para os jogadores e comissão técnica, que precisam se habituar ao diferente ambiente de jogo e à presença de uma torcida mista. No entanto, a estratégia também visa fortalecer o laço com admiradores do clube em outras regiões do Brasil, ampliando a abrangência do Tricolor no cenário nacional. Esta iniciativa demonstra o esforço contínuo em diversificar a presença do clube, bem como o desejo de solidificar sua posição como uma das grandes forças do futebol brasileiro.

Com todas as atenções voltadas para o confronto com o Velo Clube, o São Paulo busca não apenas a vitória, mas também a chance de conquistar mais torcedores longe de casa.

