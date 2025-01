São Paulo vence Corinthians e é campeão da Copinha com virada histórica

O São Paulo é o campeão da Copinha de 2025. O título do Tricolor foi conquistado ao vencer o Corinthians por 3 a 2, neste sábado, 25, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em virada histórica.

Debaixo de forte sol na manhã de aniversário de 471 anos da capital paulista, a partida começou intensa. Com duelos fortes e jogo corrido, o Tricolor chegou ao primeiro minuto, com Ferreira superando a marcação pelo flanco direito.

O Timão não demorou a assustar, em bola parada. Dieguinho levantou na área, o zagueiro Garcez subiu mais alto e assustou. Em “tréplica”, o São Paulo atacou com Guilherme Reis, que cruzou para trás e Negrucci bateu para defesa de Kauê.

A trocação franca em campo permitiu duas bolas na trave seguidas. Aos 25, Nicollas fez o giro e bateu rasteiro, acertando o poste direito para o Corinthians, enquanto no lance seguinte, Ferreira conduziu e finalizou no travessão, arrancando suspiros da torcida são-paulina.

E mesmo com torcida totalmente contrária no estádio, quem abriu o placar foi o Corinthians, aos 33 minutos. Garcez lançou pelo alto, Dener cortou Lucas Loss e concluiu para balançar a rede.

O Tricolor tentou devolver, mas Samuel errou a meta, ao tentar desequilibrado. Assim, aos 43 minutos, o Timão ampliou, com Gui Negão aproveitando nova falha de Loss.

Dessa vez, porém, o São Paulo conseguiu devolver rápido. Em escanteio cobrado por Ferreira, Paulinho antecipou a defesa corinthiana e testou para o fundo das redes, diminuindo a diferença.

O segundo tempo começou com pressão são-paulina, com Osório cabeceando com perigo após cobrança de escanteio. Em seguida, aos 4 minutos, Ferreira bateu falta, Matheus Alves desviou e Kauê fez boa defesa.

Mais propositivos, os “Crias de Cotias” chegaram mais uma vez, aos 11 da etapa final, com Lucca, que driblou o defensor e finalizou nas mãos do goleiro alvinegro. A superioridade surtiu efeito, quando Matheus Alves cobrou escanteio e Andrade subiu para empatar, aos 16 minutos.

O São Paulo seguiu melhorando e conquistou a virada. Aos 20 minutos, o lateral-direito Maik cruzou com maestria para Paulinho, que subiu nas costas da defesa do Corinthians, e cabeceou para explodir o Mercado Livre Arena Pacaembu.

Nesse momento, as altas temperaturas e uma postura mais defensiva são-paulina diminuiu o ritmo do jogo. Porém, mais consciente na construção, o time de Allan Barcelos teve chance de ampliar, após boa trama e finalização mascada de Alves.

Os minutos finais seguiram com o time vitorioso bem postado defensivamente, não permitindo uma reação do Corinthians. Assim, o São Paulo confirmou o título da Copinha, marcando a primeira virada na final da competição após um 2×0 no marcador.

Agora, o Tricolor tem cinco troféus da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As conquistas foram em 1993, 2000, 2010, 2019 e 2025, que colocam a equipe como segundo maior vencedor, ao lado de Internacional e Fluminense, e atrás do Corinthians, que tem 11 títulos.