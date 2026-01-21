Nesta quarta-feira, 21, a Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação visando um suposto esquema de comercialização irregular de camarotes no estádio Morumbis, casa do São Paulo. A ação, que cumpre quatro mandados de busca e apreensão, é conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Desmanches Delituosos (DICCA) e faz parte de uma investigação mais ampla sobre condutas potencialmente ilícitas relacionadas à estrutura do clube.

Entre os alvos estão Douglas Schwartzmann, afastado do cargo de diretor adjunto das categorias de base, Mara Casares, ex-esposa do presidente afastado Julio Casares e ex-diretora de eventos, e a empresária Rita de Cassia Adriana Prado.

Nas buscas, foram apreendidos R$ 20 mil em espécie na casa de Mara, documentos e equipamentos eletrônicos que podem contribuir com as investigações. Já Douglas não foi localizado no endereço relacionado (em viagem ao exterior), e a Polícia foi atendida pelos filhos.

Segundo o promotor responsável pela ação, a investigação vai além da simples irregularidade administrativa, envolvendo possível coação no curso do processo, associação criminosa e corrupção privada no esporte. A Polícia Civil afirma que o caso foi levado ao conhecimento das autoridades por meio de uma denúncia enviada pelos Correios, o que reforça o papel de apuração independente dos fatos.

Em nota oficial, o São Paulo declarou que é tratado como vítima neste processo e se comprometeu a colaborar integralmente com as autoridades competentes. A operação acontece em um momento de forte turbulência sobre a gestão do clube, que já enfrenta outras frentes de investigação e uma crise institucional em curso.

Com desdobramentos ainda em andamento, a ação policial pode trazer novos capítulos à investigação sobre a venda irregular de espaços VIP no Morumbis, com impacto direto na administração e na imagem do clube perante torcedores e instituições esportivas.