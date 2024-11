São Januário, estádio do Vasco, pode virar patrimônio do Rio

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) recentemente aprovou um Projeto de Lei que outorga ao estádio São Januário o título de patrimônio histórico, cultural e turístico do estado. Esse lendário estádio, pertencente ao Vasco da Gama, é um marco importante tanto para o futebol quanto para a história cultural do Rio de Janeiro.

A decisão final para sancionar o projeto está agora nas mãos do governador Cláudio Castro, que possui um prazo de 15 dias para aprová-lo. Enquanto isso, o Vasco segue com seus planos de modernizar o estádio, com obras previstas para começar no início de 2025. A intenção é ampliar e modernizar o espaço, preservando a fachada histórica, que possui proteção patrimonial.

Impactos da Declaração de Patrimônio

Com a aprovação do projeto, São Januário se destaca não apenas como um palco esportivo, mas como um destino turístico importante. A iniciativa visa valorizar o estádio como uma preciosidade cultural do estado, atraindo visitantes interessados na rica cultura do futebol carioca. Além disso, o projeto ressalta a importância de São Januário na luta contra o racismo, uma dimensão crucial contida na proposta de lei.

A decisão tem um significado profundo para o Vasco da Gama, cuja história é marcada por enfrentamentos à discriminação racial, refletindo na confirmação do estádio como um símbolo persistente dessa luta.

Próximos Passos para Modernização

Com a designação de patrimônio assegurada, o Vasco da Gama avança nas etapas burocráticas para modernizar o estádio. As reformas visam expandir e atualizar as instalações de São Januário, proporcionando um ambiente mais atraente e funcional para torcedores e visitantes. A fachada histórica, contudo, permanecerá intocada para preservar o valor cultural e histórico do ambiente.

Esse movimento de modernização está alinhado a uma visão de longo prazo, buscando equilibrar o legado histórico com as exigências modernas de infraestrutura que um dos maiores clubes do Rio de Janeiro requer.

Origem do Projeto de Lei

O Projeto de Lei que confere o status de patrimônio ao São Januário foi proposto por Vinicius Cozzolino, do União Brasil, e Professor Josemar, do PSOL. A proposta é fruto de diversos fatores, incluindo a importância social e cultural do estádio, seu papel na história do futebol brasileiro, e seu valor como símbolo de resistência antirracista.

Essa declaração fortalece ainda mais a importância do estádio, tornando-o um centro não só para eventos esportivos, mas também uma referência turística e cultural que pode atrair um público variado para além dos aficionados por futebol.

A próxima etapa é a sanção governamental, que consolidará essa nova era para São Januário, elevando seu status e garantindo a preservação e desenvolvimento de seu legado histórico e cultural de forma adequada.