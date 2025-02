Santos x São Paulo: horário, escalações e onde assistir

O emblemático encontro entre Santos e São Paulo marca mais um capítulo emocionante do Campeonato Paulista 2025. O confronto, que acontecerá na Vila Viva Sorte, promete atrair olhares não apenas pela rivalidade em campo, mas também pela possível presença de Neymar nas arquibancadas. O Santos, que vem de uma fase complicada após perder por 3 a 1 para o São Bernardo, busca desesperadamente reencontrar o caminho das vitórias.

Por outro lado, o São Paulo chega embalado após vencer a Portuguesa, mesmo com uma escalação alternativa. Essa vitória colocou o Tricolor em uma posição confortável no Grupo C, abrindo uma margem de quatro pontos para o Novorizontino, o vice-líder. Uma vitória no clássico pode garantir a classificação antecipada para a próxima fase do campeonato, aumentando ainda mais a expectativa dos torcedores.

São Paulo venceu a Portuguesa pelo Paulistão. Fonte: Rubens Chiri / São Paulo FC

Expectativas para o clássico na Vila Viva Sorte

A partida promete ser um verdadeiro espetáculo, com ambas as equipes precisando dos pontos por motivos distintos. O Santos tenta se recuperar das últimas derrotas e melhorar sua colocação no Grupo B, enquanto o São Paulo busca consolidar sua liderança no Grupo C. O apoio da torcida será crucial para o Santos, que vê no retorno de Neymar uma motivação extra.

A transmissão do jogo será feita pela TNT na televisão fechada e pelo streaming Max, permitindo que torcedores de todo o Brasil acompanhem o duelo em tempo real. A partida está programada para começar às 20h30, horário de Brasília, e deve atrair uma grande audiência, considerando a importância do confronto para a sequência do campeonato.

Como vêm as equipes para o confronto?

O Santos entra em campo sob a liderança do técnico Pedro Caixinha, que enfrenta desafios devido a várias ausências por lesão. Entre os desfalques estão Willian Bigode, Thaciano, Aderlan, Escobar e Lucas Braga, todos fundamentais para a equipe. Isso exigirá ajustes táticos do treinador, que ainda conta com Gabriel Brazão no gol e Tiquinho Soares no comando do ataque.

O São Paulo, sob o comando de Luís Zubeldía, volta a campo com sua formação titular após poupar os principais jogadores na última rodada. No entanto, Luiz Gustavo e Hugo continuam fora devido a lesões, o que força o técnico a adaptar sua estratégia. Destaques como Lucas Moura e Oscar devem desempenhar papéis cruciais no confronto.

O que podem esperar os torcedores?

O clássico entre Santos e São Paulo sempre reserva emoções intensas e alta dose de competitividade. Para o Santos, a presença de Neymar nas arquibancadas pode ser um alento, proporcionando inspiração adicional para reverter a má fase. Já o São Paulo visa aproveitar o bom momento e confirmar sua recuperação no campeonato.

Diante de um cenário tão disputado, a previsão de um empate em 2 a 2 reflete o equilíbrio e as emoções esperadas para este clássico histórico. Os torcedores aguardam ansiosos pelo resultado que poderá definir os rumos das equipes no Paulistão.

