Santos x Água Santa: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

A partida entre Santos e Água Santa, válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, promete agitar o futebol estadual. Marcado para domingo, dia 16, o jogo ocorrerá às 20h30min na lendária Vila Belmiro. Este embate é especialmente aguardado, pois a estrela Neymar deve atuar, contribuindo para o desempenho do Peixe.

Publicidade

Com o Campeonato Paulista sendo um dos torneios estaduais mais competitivos do Brasil, a expectativa é alta. Os times buscarão consolidar sua posição na tabela, com a primeira fase se aproximando do fim. Cada ponto conquistado é crucial para as equipes que almejam avançar às quartas de final.

Destaque do Netuno, Inocêncio atua nas duas laterais

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Escalações prováveis para Santos x Água Santa

Os torcedores aguardam a atuação das estrelas em campo, sendo que os técnicos de ambas equipes já têm suas estratégias traçadas. A escalação do Santos conta com jogadores experientes que buscam mais uma vitória em casa. Por outro lado, o Água Santa entra em campo determinado a surpreender o adversário.

Santos: Brazão; Godoy, João Basso, Zé Ivaldo, Gil e Guilherme; Pituca, Rincón, Neymar e Thaciano; Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

Neymar Água Santa: Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan; Netinho, Vieira, Mike, Luan Dias e Davi Gomes; Ademílson. Técnico: Pintado.

Onde assistir a Santos x Água Santa?

Para os que não estarão presentes na Vila Belmiro, existem opções para acompanhar o confronto pela televisão. A TNT e a Max confirmaram a transmissão ao vivo do jogo, permitindo que fãs de todo o Brasil possam assistir a este emocionante confronto do Paulistão 2025.

Como funciona o regulamento do Paulistão 2025?

O Campeonato Paulista 2025 mantém o formato dos anos anteriores. Os 16 participantes são divididos em quatro grupos. Não há confrontos dentro das chaves nesta fase inicial, de modo que cada time disputa 12 partidas. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, que são decididas em partida única, assim como as semifinais.

Publicidade

Na fase de quartas de final, o líder de cada grupo enfrenta o vice do mesmo grupo. Semifinais também são disputadas em jogo único, com o time que somou mais pontos na fase inicial desafiando o quarto colocado, enquanto o segundo e o terceiro se enfrentam. A grande final ocorre em dois jogos, definindo o campeão estadual.

Quais são as perspectivas para a Série D de 2026?

Além do título do estadual, uma posição de destaque no Paulistão pode garantir vagas em competições nacionais. Em 2025, o torneio oferece três vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Times como Velo Clube, Noroeste, Inter de Limeira, e Portuguesa veem no Paulistão uma oportunidade para assegurar participação no cenário nacional do ano seguinte, ampliando sua visibilidade e alcance.