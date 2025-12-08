O Bayern de Munique apresentou uma proposta ao Santos pela contratação do goleiro Gabriel Brazão, nesta segunda-feira, 8. Segundo o site Diário do Peixe, a investida do clube alemão foi formalizada nos últimos dias e está sob análise da diretoria santista, que avalia internamente.

Titular absoluto do Santos desde sua chegada, em 2024, Brazão, de 25 anos, vem sendo um dos principais destaques da equipe nas últimas temporadas, o que despertou o interesse de clubes europeus. O Bayern busca reforçar seu elenco visando o médio e o longo prazo, considerando que Manuel Neuer, lenda da posição, já tem 39 anos.

A proposta por Brazão envolve apenas a parte dos direitos econômicos pertencente ao Santos, que detém 60% do passe do jogador. Os valores não foram oficialmente divulgados pelo clube paulista.

Revelado pelo Cruzeiro, com passagem por clubes da Europa antes de chegar à Vila Belmiro, Brazão tem contrato com o Santos até 2028. A negociação ainda não tem prazo definido para um desfecho, mas novas conversas devem ocorrer nos próximos dias.