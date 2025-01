Santos prepara pacote de reforços para o Paulistão

O Santos FC está ativo no mercado de transferências, buscando reforços para o Campeonato Paulista. Com a chegada do técnico Pedro Caixinha, o clube intensificou a busca por novos jogadores antes do início do estadual, marcado para o dia 16 contra o Mirassol.

O plano é integrar pelo menos cinco novos jogadores ao elenco nos próximos dias, promovendo uma renovação significativa. Essa estratégia é parte dos esforços de Caixinha para montar uma equipe forte e alinhada com suas táticas.

Thaciano Chega para Reforçar o Meio-Campo

Thaciano é uma das contratações confirmadas. O meia, vindo do Bahia, chega após negociação que inclui a compensação de dívidas do Santos com o clube baiano, reduzindo o custo total. Thaciano já treinou no CT santista e recebeu avaliações positivas de Caixinha.

Santos Almeja Tiquinho Soares

O atacante Tiquinho Soares, de 33 anos, é outro aguardado no Santos. Após importante negociação com o Botafogo, sua vinda é vista como crucial. Tiquinho está em férias, mas sua chegada estaria atrelada à venda de Jair Cunha ao Botafogo.

Novas Incorporações em Andamento

Além de Thaciano e Tiquinho, o clube está próximo de oficializar o zagueiro Luisão, que já treina com a equipe. O zagueiro Zé Ivaldo também passou por exames no CT Rei Pelé e está prestes a ser anunciado, oferecendo mais alternativas defensivas ao técnico.

O lateral-direito Léo Godoy, ex-Athletico-PR, também está na mira do Santos, com expectativa de acabar integrando o elenco nas próximas semanas. Essas ações fazem parte de um plano robusto para renovar o grupo.

Estratégia e Perspectivas

A movimentação no mercado de transferências do Santos continua intensa, e mesmo com a chegada dos cinco atletas, o clube segue na busca de novos talentos. A meta é não só fortalecer a equipe, mas também oferecer ao técnico Caixinha um elenco mais qualificado e versátil para os desafios da temporada.

Com essas movimentações, o Santos espera se destacar no Campeonato Paulista, usando essa renovação para alcançar melhores resultados em campo.