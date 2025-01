Santos inicia anúncio de Neymar e festa na Vila Belmiro terá shows

O Santos vive a expectativa do iminente retorno de Neymar. Ainda sem confirmar oficialmente, o Peixe divulgou um vídeo nas redes sociais já preparando o anúncio, que acontecerá na sexta-feira, 31, quando o jogador desembarca no Brasil. A equipe também iniciou as vendas da festa na Vila Belmiro, com festa de cantores e presenças ilustres.

O Príncipe está a caminho. pic.twitter.com/tc7baF1gq7 — Santos FC (@SantosFC) January 30, 2025

A luz acesa na Vila Belmiro ilumina a cadeira do Príncipe no gramado do estádio. Assim foi a postagem do Santos, iniciando a oficialização do retorno de Neymar: “O Príncipe está a caminho”, escreveu.

A apresentação de Neymar acontecerá na própria Vila Belmiro, em festa confirmada pelo clube, com a presença de cantores como Mano Brown, Projota, Mc Bin e Supla – torcedores ilustres. Outros que estarão presentes são: Mc GP, Kayblack, Kyan, Mc WM, Mc Lon, Lito Nuwance, Dj Will e Kalfani, e Dj Luan.

O evento acontecerá no final da tarde, com abertura dos portões às 16h (de Brasília). Os ingressos já começaram a ser vendidos com prioridade aos sócios torcedores do Peixe no valor de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).