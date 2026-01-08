O amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, da Argentina, anteriormente marcado para esta quinta-feira, 8, às 20h30, na Arena Pernambuco, foi cancelado de última hora pela organização da Vitória Cup. O clube pernambucano, no entanto, optou por realizar a partida, sem público, no Arruda, nesta quinta, às 16h.

O novo jogo terá transmissão ao vivo da TV Coral, o canal do Santa Cruz (a partida na Arena Permabuco seria exibida no SporTV). A Vitória Cup surpreendeu ao anunciar na véspera da partida, já com a equipe argentina em Recife, que “entraves comerciais” impediram a a realização da partida na Arena Pernambuco.

Em nota, o Santa Cruz disse não ter participado da decisão. “Santa Cruz e Defensa y Justicia cumpriram, dentro do prazo, todas as exigências e ações estabelecidas em contrato pela Vitória Cup para a realização do amistoso internacional”, diz o comunicado. Mais de 12.000 ingressos já haviam sido vendidos e o valor será estornado.

A secretaria que administra a Arena Pernambuco informou que a suspensão do jogo foi motivada por um desacordo comercial. “A Arena de Pernambuco informa a suspensão do amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, pela Vitória Cup, devido a desacordo comercial por parte da organização do torneio quanto ao cumprimento de obrigações contratuais, o que inviabilizou a realização do jogo”, declarou.

Confira a nota oficial da Vitória Cup

A organização da Vitória Cup vem a público comunicar a respeito do cancelamento da partida entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, inicialmente marcada para o dia 08/01.

Em razão de entraves comerciais, a realização da partida foi impossibilitada.

Os ingressos adquiridos serão estornados de forma integral em até 10 dias úteis, seguindo o mesmo método utilizado no momento da compra. Nos casos de compra por meio de cartão de crédito, o estorno dependerá da data de fechamento da fatura do usuário.

Compreendemos amplamente o sentimento do torcedor tricolor neste momento, que se mobilizou nas últimas semanas a fazer uma bonita festa na Arena Pernambuco.

A Vitória Cup reafirma seu compromisso em entregar um espetáculo digno da grandeza dos clubes participantes, assim como na edição de 2025.

Teremos novas oportunidades de encontrar a Nação Coral e celebrar o seu amor imensurável pelo Santa Cruz.