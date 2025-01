Ryan Francisco revela ídolos e estratégia em cavadinhas decisivas

Ryan Francisco será uma ausência sentida na final da Copinha, disputada neste sábado, 25, às 10h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu. O atacante do São Paulo não enfrenta o Corinthians na grande decisão, mas já ganhou especial atenção dos torcedores do Tricolor, principalmente, após cobrar dois pênaltis com cavadinhas decisivas.

Aos 18 anos, o garoto é o nome de uma geração que busca o segundo grande título, meses depois de levantar a Copa do Brasil sub-20. Suspenso em razão de dois cartões amarelos, o provável artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi essencial na trajetória são-paulina, com 10 gols marcados, sendo os dois de pênalti, na semifinal — Luiz Gustavo, do Corinthians, o mais próximo ainda vivo na competição tem quatro gols.

Em entrevista à PLACAR, o artilheiro revelou o que pensou durante as cobranças: “Na hora passa muita coisa na cabeça, mas eu procurei ficar tranquilo pra tomar a melhor decisão. Eu estava convicto de que ia cavar no primeiro pênalti, já no segundo, eu sabia que ele não ia ficar (no meio). Então, decidi cavar mais uma vez. Fui um pouco ousado, mas deu certo. E o principal foi ajudar o time a chegar na final.”

Os pênaltis foram cobrados aos 45 minutos e aos 53 minutos do segundo tempo. Depois da primeira cobrança, a ousadia ficou ainda mais evidente com a “aposta dobrada oito minutos depois para garantir o sonho do pentacampeonato do clube na Copinha.

Os ídolos e preferências de Ryan Francisco

Centroavante de 98 gols em 108 jogos oficiais desde que chegou a Cotia, no Centro de Formação de Atletas do São Paulo, o garoto logo mostrou as suas referências. Com 1,75 m, Ryan Francisco exaltou um centroavante tricolor e uma lenda da função.

“O cara que eu me inspiro mesmo, vejo vídeos até hoje, e acho que tenho características parecidas, pela movimentação, velocidade, físico, é o Romário. Mas o Calleri, claro, é um dos meu ídolos, que acompanho de perto e procuro sempre aprender. Outro que eu não vi muito e mesmo assim sou muito fã é o Ronaldo Fenômeno, todos falam que ele era diferente”, admitiu.

🥶 Fez frio em Araraquara! Pelas lentes da #SPFCplay, confira os gols de Ryan Francisco, que garantiram a vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o Criciúma, na Fonte Luminosa, e a vaga na final da Copinha! ⚽⚽ Ryan Francisco#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/ZQExVx7wBv — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 22, 2025

Fã de Neymar, Ryan conta que iniciou a carreira jogando pelos lados do ataque. Ainda assim, mesmo tendo sido escalado aberto, deixou claro em qual posição se sente mais confortável no campo: “Eu também atuei em outras funções, principalmente de ponta. Por ser canhoto e sempre ter tido velocidade, jogava aberto pela direita, sempre gostei de puxar pro meio e chutar. Mas hoje, como centroavante, me sinto mais à vontade para me movimentar e participar mais do jogo, além de ficar mais próximo do gol.”

“Minhas principais características são a boa movimentação, a leitura de jogo, o posicionamento, que são coisas que me permitem estar em melhores condições dentro da área. Acredito que isso tudo junto, mais a tranquilidade para finalizar, me aproximam muito de marcar os gols”, concluiu.

Ryan Francisco já esteve com o time principal em duas ocasiões entre o final de 2024 e as primeiras rodadas do Paulistão. Agora, deve figurar cada vez mais entre os relacionados dos profissionais do São Paulo, o que ele garante ser o próximo plano a ser alcançado. “A expectativa é a melhor possível. É um sonho meu e da minha família. Procuro trabalhar para me preparar ao máximo para grandes desafios.”