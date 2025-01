Rony mantém negativa à proposta do Fluminense

As negociações entre o atacante Rony, atualmente no Palmeiras, e o Fluminense não progrediram como esperado. O jogador e sua equipe decidiram suspender as tratativas com o clube carioca. Mesmo com um acordo inicial entre o Palmeiras e o Fluminense, a transferência enfrenta obstáculos relacionados às condições salariais propostas.

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, confirmou a interrupção das conversas. Em entrevista recente, ele esclareceu que Rony recusou duas ofertas salariais iniciais apresentadas pelo clube. Apesar disso, o Fluminense mantém aberta a possibilidade de retomar as negociações se houver mudanças nos termos ou nos valores sugeridos por Rony.

Por que as negociações estão paradas?

De acordo com Bittencourt, o Palmeiras já aceitou a proposta do Fluminense, mas a decisão final cabe a Rony. Até o momento, o jogador não manifestou interesse em aceitar as condições oferecidas pelas duas propostas iniciais. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, indicou que o ciclo do atacante no clube alviverde pode estar próximo do fim, mas deixou claro seu respeito pelo profissionalismo do atleta.

Quais são os próximos passos?

O desfecho da situação ainda é incerto, pois depende de possíveis ajustes que Rony ou seu estafe possam sugerir. O Fluminense anunciou que está aguardando sinais do jogador para, talvez, continuar com as negociações. O bom relacionamento entre os dirigentes do Palmeiras e do Fluminense pode ser um fator que facilitará futuras conversas, embora o momento atual seja de pausa.

Como foi a temporada de Rony no Palmeiras?

Rony está sob contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026. Durante a última temporada, ele foi uma peça regular no time, participando de 63 jogos, nos quais anotou 10 gols e serviu seis assistências. A qualidade do jogador despertou o interesse do Fluminense, que, embora limitado financeiramente em relação ao Palmeiras, vislumbra um acordo que agrade a todas as partes envolvidas.

O que esperar da participação de Rony nos próximos jogos?

Informações recentes divulgadas pela jornalista Joanna de Assis indicam que Rony será poupado do jogo contra o Noroeste pelo Campeonato Paulista. Essa decisão pode ser estratégica não apenas em relação ao seu desempenho em campo, mas também no que toca às especulações de transferência.