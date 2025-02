Ronaldo revela quanto ganhava no Cruzeiro

Ronaldo Luís Nazário de Lima, conhecido mundialmente como Ronaldo, iniciou sua carreira como futebolista no Brasil e rapidamente chamou a atenção por seu talento. Jogando no Cruzeiro entre 1993 e 1994, ele impressionou a nível continental, o que lhe abriu as portas para o futebol europeu logo após a Copa do Mundo de 1994.

Durante seu tempo no Cruzeiro, Ronaldo marcou 56 gols em 58 jogos, uma marca extraordinária que ainda é lembrada pelos torcedores. No entanto, seu sucesso não foi apenas medido pelos gols, mas também pela sua capacidade de jogar em equipe, algo que não era facilmente mensurável à época devido à falta de estatísticas de assistências precisas.

Ronaldo conquistou a Copa da UEFA de 1998 pela Inter de Milão e se tornou Fenômeno – AFP

Quanto Ronaldo Ganhava no Cruzeiro?

Em uma entrevista recente, Ronaldo revelou detalhes sobre sua remuneração durante o início de sua carreira no Cruzeiro. Ele iniciou com um salário de R$ 1.000, o que em valores corrigidos para 2024 equivale a cerca de R$ 9.689. Após se destacar no Campeonato Mineiro, seu salário foi triplicado para R$ 3.000 (cerca de R$ 29.068,59 atualmente), o que, mesmo assim, ainda era uma fração comparado ao que outros jogadores na época recebiam.

Por que Ronaldo Deixou o Cruzeiro?

Ronaldo deixou o Cruzeiro após um período de sucesso, influenciado pelas ofertas de clubes europeus. Em 1994, ele se transferiu para o PSV Eindhoven, na Holanda, onde sua carreira internacional começou a florescer. Sua partida do clube mineiro foi uma consequência natural de seu desempenho excepcional e do desejo de competir em um nível mais elevado.

Ronaldo e o Cruzeiro: Uma Relação que Resiste ao Tempo?

Anos depois de sua saída, Ronaldo retornou ao Cruzeiro, não como jogador, mas como gestor. Em dezembro de 2021, ele comprou a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro, demonstrando sua ligação contínua com o clube. Sob sua gestão, o clube conquistou a Série B e retornou à primeira divisão após um hiato de três temporadas.

Em abril de 2024, Ronaldo decidiu vender sua participação de 90% na SAF para o empresário Pedro Lourenço, encerrando assim sua participação direta na administração do clube, mas solidificando ainda mais sua influência e legado junto ao Cruzeiro.

O Legado de Ronaldo no Futebol Brasileiro e Mundial

A carreira de Ronaldo, tanto no Cruzeiro quanto internacionalmente, deixou um legado indelével no futebol. Ele é lembrado por sua técnica, habilidade de finalização e impacto nas equipes onde jogou. Sua transição do campo para a gestão também destacou sua versatilidade e amor pelo esporte.

Ronaldo continua a ser uma figura influente no futebol, não apenas por suas realizações no passado, mas por seu envolvimento contínuo e contribuição ao crescimento do esporte globalmente.