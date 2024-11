Ronaldo, Drogba e mais: jogadores e ex-jogadores donos de clubes

Nos dias de hoje, jogadores de futebol têm se destacado não apenas por suas habilidades em campo, mas também por suas escolhas financeiras relacionadas ao mundo dos clubes. Investir em clubes tornou-se uma estratégia atrativa para jogadores experientes e figuras conhecidas do esporte, que enxergam nisso uma continuidade de suas carreiras.

Publicidade

Felipe Melo e Zlatan Ibrahimovic são exemplos notáveis dessa tendência. Felipe Melo planeja se aposentar em 2025 e já anunciou sua futura atuação como técnico, além de participação na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Americano. Zlatan Ibrahimovic, por sua vez, é coproprietário do Hammarby, clube da Suécia.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Por que optar por investir em clubes de futebol?

Investir em clubes vai além da paixão pelo esporte. Para muitos jogadores, é uma estratégia financeira inteligente, uma oportunidade de participar das decisões de gestão e uma forma de ajudar no crescimento do esporte. Também representa uma extensão de suas carreiras, mantendo-os integrados nas dinâmicas do futebol.

Jogadores conhecidos que se tornaram investidores

A prática de jogadores se tornarem investidores está se popularizando. N’Golo Kanté, por exemplo, adquiriu o Royal Excelsior Virton, da Bélgica, após deixar o Al-Ittihad em 2023. Gerard Piqué, ex-jogador do Barcelona, comprou o FC Andorra em 2018.

David Beckham, ícone do futebol inglês, é coproprietário do Inter Miami e possui ações no Salford City. Ele usa sua fama e experiência para fortalecer o futebol nesses clubes. Ronaldo Fenômeno, lendário jogador brasileiro, investiu no Real Valladolid, na Espanha, ajudando a impulsionar o clube.

Publicidade

N’Golo Kanté: Royal Excelsior Virton (Bélgica)

Piqué: FC Andorra (Catalunha)

David Beckham: Inter Miami (EUA) e Salford City (EUA)

Ronaldo Fenômeno: Real Valladolid (Espanha)

Ibrahimovic: Hammarby (Suécia)

Fábrigas: Como (Itália)

Thierry Henry: Como (Itália)

Mbappé: SM Caen (França)

Paolo Maldini: Miami FC (EUA)

Drogba: Phoenix Rising

Thomas Partey: CD Paracuellos Antamira (Espanha)

Edmilson: SKA Brasil (Brasil)

Eden Hazard: San Diego (EUA)

Julinho Paulista: Ituano (Brasil)

Benefícios dos investimentos para o futebol e comunidades

Quando jogadores famosos compram clubes, eles trazem não só notoriedade, mas também investimentos significativos que podem revitalizar as finanças e a infraestrutura. Isso inclui melhorias em estádios, equipes técnicas e categorias de base. A presença de investidores influentes atrai patrocinadores e torcedores, incentivando o crescimento econômico local.

Esses investidores buscam, além do lucro, promover mudanças positivas nas comunidades, por meio de projetos sociais e desenvolvimento de jovens talentos. Isso demonstra o impacto positivo que esses atletas podem ter além dos gramados.

O futuro dos jogadores como investidores no futebol

Com cada vez mais jogadores reconhecendo as vantagens de investir em clubes, essa tendência deverá continuar crescendo. A expectativa é que essa prática se torne ainda mais comum, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e financeiro dos atletas. Além disso, a influência desses jogadores pode impulsionar o futebol em níveis globais e regionais, criando novas oportunidades para jovens talentos e fortalecendo a cultura esportiva nas comunidades.